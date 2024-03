Lucchese - Il campionato dà i numeri. Pantera, tradizione favorevole. Ma da 2 mesi Rimini imbattuto fuori

E’ un Rimini che, pur eliminato, come la Lucchese, in semifinale di Coppa Italia, arriva da tre vittorie consecutive in campionato, due in trasferta, dove non perde da due mesi. E’ l’avversario di domenica, alle 14, al "Porta Elisa", per la decima di ritorno.

Sarà la sfida tra la terza peggior difesa, quella romagnola, contro il quinto peggior attacco, quello della Pantera. Biancorossi che, però, hanno compensato con un’ ottima prolificità offensiva le lacune in retroguardia e sono in piena zona play-off, ottavi. I rossoneri, al contrario, devono guardarsi dallo spettro dei play-out.

All’andata finì 2-0 per il Rimini che, nel computo dei match disputati al "Porta Elisa" (prendiamo in considerazione solo quelli), negli ultimi cinquant’anni si è imposto solo una volta: 2-0 il 7 giugno 1987, nell’allora "C2", ultima giornata, con la Lucchese, neopromossa, già salva. Statistica relativa soltanto all’ultimo mezzo secolo quando le due società a Lucca si sono incontrate otto volte, questa sarà la nona, con un bilancio di 5 successi della Pantera, 2 pareggi (ultimo l’1-1 della stagione 2003-’04) e il blitz ospite del 1987. Gli ultimi due confronti hanno visto prevalere la Lucchese: 2-0 nel 2015-’16, con Galderisi in panca e nella passata stagione, per 2-1.

Il turno, però, parte già da oggi, con la capolista Cesena (9 vittorie ed un pareggio nelle ultime 10 gare e 800 minuti di porta inviolata prima del gol subìto dal Sestri Levante) che riceve l’Entella. I bianconeri, ormai a vele spiegate verso la "B", hanno il miglior attacco di tutta la "C" e anche la miglior difesa, insieme alla Juve Stabia. I liguri non vincono dal 7 gennaio. La Carrarese, terza, sarà di scena a Pineto. Domani il Pontedera, settimo, ma con la seconda peggior difesa e reduce da tre ko di fila, giocherà a Pesaro. Play-off e playout in Arezzo-Ancona.

Massimo Stefanini