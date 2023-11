Lucchese - Il campionato dà i numeri. Pochi pareggi al "Porta Elisa». Ma i rossoneri hanno vinto di più

La Lucchese esce con le ossa rotte dalla trasferta sul campo dell’ultima in classifica, il Rimini. Perde per la terza volta nelle ultime quattro partite disputate (unico punto con la Spal, anche se manca il recupero con la Juve Next Gen); non riesce a segnare alla difesa più perforata di tutti i professionisti dalla "A" alla "C" e precipita in classifica.

Per l’undicesimo turno arriva al "Porta Elisa" il Pontedera; un derby che è diventato una classica. Dal dopoguerra, in poi, quella di domani, alle ore 20.45, sarà la sfida numero 17 al "Porta Elisa", dove c’è stata anche una vittoria per 8-2 da parte dei rossoneri: era il 15 gennaio 1956.

Nei 16 precedenti, dal secondo conflitto bellico del Novecento in poi, in casa della Pantera, 10 vittorie rossonere, 4 blitz granata (l’ultimo nella stagione 2021-2022) e appena 2 i pareggi, l’ultimo l’anno scorso, 1-1. Pensate che, prima della passata stagione, il segno "X" non usciva a Lucca dall’ottobre 1984, in "C2": fu, all’epoca, 0-0 con la Lucchese di Giorgio Rumignani che partì bene, ma che non riuscì a centrare la promozione. Pontedera bloccato al "Mannucci" dalla Vis Pesaro giovedì e che ha un punto soltanto in meno della truppa di Gorgone.

Fra le altre, la Torres capolista, corsara a Pescara, riceve una Spal (domani, ore 14) che appare in ripresa, dopo il successo sul Sestri Levante.

Gara interessante quella tra Cesena e Carrarese: i romagnoli, secondi, vantano il miglior attacco di tutta la "C", devono recuperare con l’Entella; mentre i marmiferi, seconda miglior difesa, hanno racimolato appena un punto con le due matricole, Sestri Levante e Pineto e, in trasferta, hanno perso tre delle ultime quattro prove. L’Arezzo ritorna in casa, dove aveva vinto la prima partita di questo campionato con la Spal, cui è seguito, però, il ko di Ancona.

Perugia-Entella e Pescara-Recanatese altre due sfide di alta classifica, con il fattore campo, forse, prevalente.

Massimo Stefanini