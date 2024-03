Lucchese. Il campionato dà i numeri: solo tre vittorie al "Mannucci» negli ultimi 50 anni

Non essendoci Pisa e Livorno, è il derby più sentito, insieme a quello con la Carrarese. E’ tempo di Pontedera-Lucchese, domani sera, al "Mannucci", ore 20.45, nell’ennesimo turno infrasettimanale. Nella città della Piaggio ci sono numeri davvero interessanti per i rossoneri che, dopo il successo per 2-1 del 1968, in "D", hanno vissuto una specie di maledizione nello stadio valderino, dove sono ritornati a vincere solo nel 2016, dopo 48 anni. Negli ultimi cinquant’ anni, limitando la nostra analisi alle sole sfide disputate a Pontedera, c’è equilibrio: 4 successi granata, 5 pareggi (curiosamente ben quattro per 0-0 e un pirotecnico 3-3 nella stagione 2018-2019) e 3 vittorie della Pantera, tutte negli ultimi sei campionati, l’ultima a dicembre 2021 per 3-2.

Nel passato torneo finì 0-0. La Lucchese rimase all’asciutto anche in fatto di reti segnate al "Mannucci" dal 1968 al 2015. Dal 1986, vittoria con Renzo Melani in "C2" per i rossoneri, fino al 2014, le due società non si sono più incontrate: Pantera in "C1" e poi in "B" per un decennio.

Il team allenato da Canzi arriva da un periodo anomalo: colleziona successi esterni, ma, in casa, il Pontedera, quarta peggior difesa del campionato, ha inanellato tre ko ed un pareggio nelle ultime quattro uscite. Altro record per il team della Valdera: un solo pari nelle ultime diciannove giornate. Lucchese che non vince in trasferta dal 16 settembre, a Recanati.

Tra le partite di questa sera, 20.45, spicca il big-match dell’intero turno, con la Carrarese – terza, reduce da quattro vittorie di fila in casa e da otto risultati utili – , che riceve la capolista Cesena che arriva da otto vittorie consecutive. Sempre stasera l’Arezzo, in quota play-off, di scena a Gubbio. Le altre: Entella-Perugia, Ancona-Fermana, Pineto-Vis Pesaro. Domani: Olbia-Juventus Next Gen, Spal-Torres e Rimini-Sestri Levante.

Massimo Stefanini