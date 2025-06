Lucchese: il Comune di Lucca lancia bando per partecipazione all'Eccellenza

Dopo il mancato accordo per l’acquisizione del titolo sportivo del Ghiviborgo che avrebbe permesso alla Luchese di giocare in serie D, la "palla" è finita nelle mani del Comune di Lucca. In apertura di conferenza stampa, oero, il sindaco Mario Pardini ha detto: "E’ inconfutabile quanto è stato fatto in questi mesi e anni dall’amministrazione comunale: siamo la giunta che ha investito maggiormente nello sport e nel calcio; basti pensare solo all’ultima approvazione per le torri-faro. Siamo convinti che un’ amministrazione debba mettere nella migliore condizione possibile chi investe nello sport. Ringrazio, comunque, chi ci ha provato, anche perché, in queste settimane non è che c’era la fila per creare uno scenario diverso. Parlo di “Affida”, ma anche di Capaccioli che ha presentato al Ghiviborgo un’ offerta adeguata, anche se, poi, la trattativa non è andata a buon fine".

E, così, ieri pomeriggio il sindaco Pardini e l’assessore allo Sport, Barsanti hanno illustrato il piano "B" per la Lucchese. L’obiettivo prioritario è garantire la presenza della squadra nella prossima stagione. A tal fine sarà indetto un bando pubblico, finalizzato a consentire la partecipazione, in sovrannumero, all’Eccellenza. Il bando richiederà ai soggetti interessati la presentazione di un piano dettagliato di crescita sportiva e sostenibile nel tempo. Saranno, inoltre, valutati eventuali progetti di investimento sulle strutture e sugli impianti sportivi cittadini. Altri fattori rilevanti saranno individuati nell’apertura della nuova compagine societaria a forme di partecipazione (azionariato popolare) o consorziali. Per garantire la massina trasparenza e competenza nella selezione, l’amministrazione nominerà una commissione composta da esperti di diritto sportivo, tecnici, commercialisti, rappresentanti del mondo sportivo cittadino e della stessa amministrazione. Avrà il compito di esaminare tutte le proposte pervenute e individuare la soluzione più solida e credibile. Gli uffici comunali competenti sono già al lavoro per predisporre il bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni. Per ottenere in tempo l’iscrizione al campionato.

Emil. Pell.