Lucchese - Il "conclave". Pantera, fumata decisiva

Ormai siamo ai titoli di coda di questa travagliata stagione sportiva rossonera. Nel giro di 24, massimo 48 ore, sapremo se la Lucchese parteciperà al prossimo campionato di serie "D", grazie alla acquisizione del titolo sportivo del Ghiviborgo oppure se dovrà rassegnarsi a ripartire dall’ Eccellenza.

Dobbiamo confessare che avevamo capito che sarebbe stato il capo di gabinetto di Palazzo Orsetti, Beniamino Placido, a portare avanti la trattativa direttamente con Marco Remaschi; invece abbiamo appreso che è un imprenditore milanese, le cui credenziali, in Comune, sono state presentate dall’ex "dg" del Piacenza, Marco Scianò, a trattare direttamente con il "patron" del Ghiviborgo. Vorremmo capire quale ruolo ha avuto , allora, il Comune di Lucca in tutta questa vicenda, con l’augurio che siano state fatte tutte le verifiche del caso, prima di lasciare che una persona "terza", in questo caso il misterioso imprenditore lombardo, parli del futuro della vecchia Pantera. Comunque sia, si tratta di avere ancora qualche giorno, forse solo qualche ora di pazienza e, poi, saranno sciolti tutti i "nodi" sul tavolo.

Dunque la decisione ultima sembra spettare a Marco Remaschi, anche se avevamo capito che lo stesso sindaco di Coreglia Antelminelli avrebbe voluto trovare, eventualmente, un accordo solo con il collega Mario Pardini. L’inserimento, a sorpresa, di questo imprenditore milanese, quale unico interlocutore con Remaschi e con il Comune di Lucca solo sullo sfondo, ha scompaginato le "carte" che fino a ieri erano sul tavolo.

Senza voler fare delle previsioni, non rimane che aspettare il prossimo comunicato promesso da Palazzo Orsetti e, naturalmente, sperare che, se sarà stata trovata una soluzione positiva, la stessa abbia come obiettivo finale la costituzione di una società che garantisca continuità di conduzione a lungo termie.

E chiudiamo con alcune voci che riguardano alcuni ex rossoneri della passata stagione. Il trequartista Saporiti è finito nel mirino dell’Empoli, in serie "B", sulla cui panchina ci sarà Guido Pagliuca, dopo lo straordinario campionato disputato alla guida delle "vespe" della Juve Stabia. Il centrocampista Gucher è vicino alla Virtus Verona, mentre Tumbarello ha avuto richieste sia dalla Casertana che dal Siracusa. Il laterale sinistro Antoni dovrebbe tornare al Tau Altopascio, dove, nel frattempo, è approdato l’ex trainer Maraia. Possibile destinazione Trento per il bomber Magnaghi, mentre Fedato ha molte richieste in serie "D", tra le quali quella della neopromossa squadra laziale del Valmontone.

A Livorno sarà Formisano, ex Pianese, l’erede di Indiani, destinato al Grosseto, mentre il Sorrento ha scelto l’"ex" della Turris, Mirko Conte, per il dopo Ferraro.

Emiliano Pellegrini