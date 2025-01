Lucchese - Il "dg" Veli: "Nessun ribaltone. Gorgone e il suo staff a caccia della salvezza"

Società nuova, staff tecnico "vecchio". Giorgio Gorgone, un po’ a sorpresa, rispetto alle tante voci che lo davano per esonerato, continua ad essere l’allenatore della squadra, assieme al resto dello staff. Lo stesso dicasi di Claudio Ferrarese, confermato nel ruolo di direttore sportivo. Entrano a far parte, come collaboratori dell’area tecnica, sia Pasquale Matarese che Umberto Bruno. Non ci sarà, invece, più spazio per Bruno Russo.

Ad annunciare queste importanti notizie è stato il neodirettore generale, l’avvocato Riccardo Veli, che vive ed ha lo studio professionale a Roma, ma che conosce molto bene la Versilia, dove è stato per tanti anni in vacanza a Lido di Camaiore.

"Da quando mi è stato proposto di occuparmi della Lucchese – ha spiegato Veli – ho visto in video le ultime quattro partite della squadra, mentre ero presente a Rimini. E’ vero che sono mancati i risultati, ma mai la prestazione. Ho sempre visto una Lucchese viva, che ha corso e lottato. Purtroppo è mancato anche un briciolo di fortuna, come in casa contro la Spal oppure a Rimini, dove la squadra avrebbe meritato di vincere. Mi sono anche reso conto, incontrando nei giorni scorsi i ragazzi, che sono tutti con il loro allenatore e questo è molto importante. Questa unione di intenti è fondamentale per superare il periodo-no".

"Vi posso, altresì, assicurare – ha aggiunto Veli – che la società non ha mai preso in considerazione l’idea di fare un ribaltone tecnico. Andiamo avanti con questo staff e ci auguriamo che i tifosi diano una mano soprattutto ai più giovani. Può sembrare una frase scontata e di comodo, ma la verità è che in ballo c’è una categoria da salvare, c’è una salvezza che vogliamo conquistare con forza e rinnovata convinzione".

D’accordo, ma questa è una squadra che dovrà essere rinforzata un po’ in tutti i settori del campo. "A questo punto del campionato non ha alcun senso portare dentro nuovi giocatori solo per fare numero. D’accordo con il mister – ha aggiunto il neodg – e, compatibilmente con le dinamiche del mercato, l’obiettivo è di fare qualche altra cessione, ma nessuna di primo piano; per poi ingaggiare almeno quattro-cinque elementi di categoria che siano, però, pronti per scendere subito in campo. Non venerdì contro l’Ascoli, perché non ci sono i tempi tecnici, ma sicuramente in occasione della trasferta contro la Pianese. E, a proposito della gara contro i marchigiani, pur riconoscendo il valore dell’avversario, per come la vedo io, a vincere sarà la Lucchese. Ma dovremo crederci tutti".

Prima di lasciare il "Porta Elisa", l’avvocato Veli, che ha firmato un contratto triennale, ha detto che gran parte della settimana la passerà in sede a Lucca e che, di fatto, sarà il referente della nuova proprietà, ma ha aggiunto che è disponibile ad incontrare i tifosi ed ha usato una frase che racchiude quello che è l’obiettivo per il quale, presto, la Sanbabila – grazie ai prossimi robusti "rinforzi" finanziari annunciati da Longo, con i nomi dei nuovi imprenditori che saranno resi noti tra una quindicina di giorni – si è prefissata, venendo a fare calcio a Lucca: società forte e salvezza della Lucchese.

Emiliano Pellegrini