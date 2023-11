LUCCHESE. Il ds Frara premiato al "Gran gala»

Importante riconoscimento per il direttore sportivo rossonero Alessandro Frara (foto) per il lavoro svolto nel settore giovanile del Frosinone. Frara è stato, infatti, premiato nel corso del "Gran Gala" del calcio quale miglior responsabile del settore giovanile del Frosinone che ha lanciato molti giovani che oggi giocano tra i professionisti, come il centrocampista della Lucchese, Simone Cangianiello, classe 2004, uno dei debuttanti più interessanti nel panorama dei tre gironi della serie "C". Ai rallegramenti per Frara, arrivati da parte della società, si aggiungono anche quelli della nostra redazione per questo ambito riconoscimento.

E. P.