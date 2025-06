Lucchese - Il futuro e le avversarie. Spiragli positivi per l’Eccellenza

Voci che sono state fatte "filtrare" da Palazzo Orsetti, aprirebbero spiragli positivi sulla vicenda della Lucchese, pur in mezzo ancora a tante incertezze, in merito all’iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza Toscana, in sovrannumero. Voci che parlano, addirittura, di tre, forse quattro imprenditori, quasi tutti non lucchesi, ovviamente, purtroppo, che sarebbero pronti a partecipare al bando che il Comune di Lucca si appresterà a rendere pubblico, non appena arriveranno indicazioni precise da parte della "Figc" per la sua preparazione.

Di più, al momento, non è dato di sapere, visto che sindaco ed assessore allo Sport, nonché vicesindaco, dopo la conferenza stampa di presentazione del proegtto del bando, non hanno fatto alcuna ammissione ufficiale. Ed allora si va avanti con le indiscrezioni o, se volete, con gli "spifferi" che escono dai muri di palazzo Orsetti.

Al momento siamo fermi alle dichiarazioni rilasciate da sindaco ed assessore sulla presenza di tre-quattro personaggi che, a bando ancora chiuso, avrebbero avuto già dei contatti con l’amministrazione, dichiarando la loro disponibilità a fare calcio, sia pure di quinta serie, all’ombra delle Mura.

La settimana che si apre dovrebbe essere quella buona per fare chiarezza, intanto, sui requisiti richiesti dal bando stabilito dalla "Figc" ai potenziali acquirenti per far ripartire la Lucchese. Ma dovrebbe essere anche la settimana giusta per vedere chi sono i nomi della commissione ad hoc scelti dall’amministrazione comunale per valutare le varie proposte che si paleseranno una volta aperto il bando.

Intanto per la stagione 2025-2026 del campionato di Eccellenza Toscana sono stati annunciati diversi cambiamenti di allenatori. Il Real Forte Querceta ha affidato la guida tecnica a Matteo Verdi. Il Figline, invece, ha scelto l’ex rossonero Francesco Mocarelli, proveniente dalla Colligiana, per la sua panchina. Si tratta di un fiorentino di 46 anni che ha giocato nella Lucchese, prima tre anni di serie "B", dal ’97 al ’99, poi in "C1" nel 2000 ed ancora in serie "D" e in "C2" nel 2009-2010, prima di chiudere la carriera nel Perugia. La Lastrigiana ha promosso Davide Guasti, allenatore cresciuto nel settore giovanile del club. La Massese si è affidata a Davide Marselli, altro "ex" che ha guidato quest’anno la "Primavera rossonera.

Infine il Castelnuovo, che sarà avversario dei rossoneri nel prossimo campionato di Eccellenza, ha affidato, come già annunciato da tempo, la squadra a Gigi Grassi, oggi quarantunenne, che, in carriera, ha indossato, tra l’altro, anche le maglie di Lucchese, Salernitana ed Ascoli.

Emiliano Pellegrini