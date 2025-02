Lucchese - Il futuro incerto della società. Il destino si decide nell’assemblea di martedì

Scatole vuote. Mentre il destino del campo dipenderà dai risultati che la squadra di Gorgone riuscirà a conquistare di qui alla fine della stagione, quello della società – che, ovviamente, è di gran lunga più importante, perché riguarda la permanenza o meno della Lucchese tra i professionisti – , si deciderà nella seconda assemblea dei soci, convocata per martedì prossimo 25 febbraio dall’avvocato Fiorenzo Storelli che fa parte dell’ufficio di vigilanza della Lucchese; dopo che quella convocata dal sindaco revisore Liban Varetti – che doveva servire per trovare un nuovo amministratore, dopo le dimissioni presentate da Giuseppe Longo – , per motivi "tecnici" è stata aggiornata anch’essa a martedì prossimo.

E, a proposito di Longo, lo stesso ha dichiarato, nel corso della trasmissione Curva Ovest, su Noi tv, "di non aver mai avuto l’ambizione di comprare una squadra di calcio". Ora è tutto chiaro. La Sanbabila, società con appena 10mila euro di capitale sociale, rilevando le quote della società rossonera in mano al gruppo Bulgarella, avrebbe dovuto fare da ponte, per così dire, per nuovi investitori che dovrebbero essere quelli della Slt, società con un capitale di 20mila euro e che fa capo ai commercialisti Bui e Sampietro di Roma, subentrati nella Sanbabila. Da una …"scatola" ad un’altra "scatola" e così via…

Comunque è inutile girare intorno al problema. Se non salterà fuori un imprenditore o una società disposte ad accollarsi la montagna di debiti dei quali è gravata la Lucchese, la deriva non potrà che essere la stessa di sei anni fa, con la squadra salva sul campo, ma con la società verso il quarto fallimento.

In attesa delle risultanze della assemblea di martedì prossimo, ci sarebbe da parlare della prossima trasferta di domani al "Sivori" di Sestri Levante, ennesimo scontro diretto in chiave salvezza, dal momento che i "corsari" di Diego Longo ( terzo allenatore di stagione dopo Scotto e Russo), sono penultimi a 19. Con Tumbarello fuori per un mese, in seguito ad una distorsione al ginocchio destro, toccherà all’ex lecchese Giovanni Galli entrare nel centrocampo a cinque che, nell’ultimo periodo, è stato uno dei punti di forza della squadra.

Gasbarro ha recuperato, ma è probabile che parta dalla panchina, per cui in campo dovrebbero andare gli stessi che hanno battuto il Perugia. Melgrati tra i pali; difesa a tre con Gucher, Benedetti e Rizzo; quindi Gemignani, Galli, Catanese, Visconti ed Antoni a metà campo; con Saporiti (6 reti) e Magnaghi, neocapocannoniere della squadra con 7 centri, in attacco. Come sempre la squadra avrà il supporto di un centinaio di tifosi che hanno deciso di sostenere con più entusiasmo che mai i giocatori, visto il momento. L’arbitro del match, domani alle 17.30, sarà Madonia di Palermo.

Infine la grave crisi societaria della Lucchese continua a tenere banco su tutti i media nazionali, con interventi da parte di chi è stato a Lucca, come Giovanni Langella, vice di Favarin nella travaglia stagione 2018-’19, conclusasi con la salvezza sul campo a Bisceglie, ma poi con il terzo fallimento. Ai colleghi di "TuttoC" ha detto: "Capisco benissimo lo stato d’animo. Ovviamente ora è importante, soprattutto per la squadra, finire la stagione in tutti i modi, perché Lucca città e tifoseria non meritano cose del genere. Io l’ho già vissuta questa situazione e mi auguro che possa arrivare qualche proprietà importante che risollevi le sorti della Pantera. Anche noi decidemmo di proseguire".

Emiliano Pellegrini