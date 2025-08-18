Lucchese - Il mercato e i prossimi test. La Pantera ha messo gli occhi su Misuraca

Per alzare l’asticella ed essere all’altezza delle favorite del girone (Viareggio e Zenith Prato su tutte), la Lucchese ha, ora, la necessità di inserire su una buona struttura di base, costruita in poco tempo, almeno tre-quattro elementi di un certo spessore tecnico-agonistico. E, su indicazioni dell’allenatore Pirozzi, sono stati individuati anche i ruoli da colmare al meglio: due centrocampisti con un recente passato in serie "D", un difensore centrale, più il brasiliano Galotti, una volta che sarà arrivato il "trasfer". Ecco: con queste nuove quattro pedine (che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni), l’organico salirebbe a 19 elementi. Per arrivare a quota 22-23, saranno prese delle decisioni su Onu, Allegrucci, Bertolo e Pezzotta che si stanno allenando con il resto del gruppo.

Un nome che è circolato sui social e che potrebbe venire a dare maggiore esperienza e personalità dalla metà campo in avanti, è quello del palermitano di 35 anni Gianvito Misuraca, ultima stagione nell’Aquila in serie "D", ma che è stato avversario della Lucchese in "C" quando giocava nella Fermana.

L’obiettivo della società è quello di completare l’organico prima dell’inizio della Coppa Italia, fissato per il 31 agosto, a Larciano.

Intanto la squadra ha la necessità di mettere altri minuti nelle gambe e, per farlo, affronterà, mercoledì 20 agosto, alle ore 17, al campo sportivo "Mucci-Giusfredi" di Nievole, in un allenamento congiunto, l’Us Città di Capannori, società amica, che milita nel campionato di Prima categoria, con la quale il club rossonero instaurerà una collaborazione anche per progetti futuri dedicati al settore giovanile. Questa sinergia nasce grazie all’ottimo rapporto con il presidente biancorosso, Alberto Bernicchi.

Per alzare un po’ il livello degli avversari, che fino ad oggi sono stati oggettivamente "leggerini", e poter, quindi, esprimere un giudizio più attendibile sulla reale caratura della squadra di Pirozzi, sabato 23 agosto si terrà l’amichevole Prato-Lucchese, in programma alle ore 17, al "Lungobisenzio".

D’altra parte, essendo iniziata in ritardo la preparazione, non è stato possibile organizzare amichevoli contro squadre di un certo spessore, per cui il vero rodaggio in vista del campionato inizierà con la Coppa Italia, quando i rossoneri affronteranno squadre di pari categoria, come Larcianese e San Giuliano, anche se non sono tra quelle considerate più attrezzate dell’Eccellenza.

Emiliano Pellegrini