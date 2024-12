Lucchese - Il mercato. Gaddini è nel mirino

Sono sostanzialmente due i verbi che il "diesse" Ferrarese deve coniugare, alla riapertura del mercato: sfoltire l’attuale organico, provando a cedere quei giocatori che, per un verso o per l’altro, non sono più funzionali al gioco della squadra; e, subito dopo, alleggerire il foglio paga, rinunciando a quelli che hanno gli ingaggi più alti. In una parola, si profila una vera e propria "rivoluzione" di gennaio, con più di mezza squadra con le valigie pronte.

Intanto sono, al momento, tre le cessioni vicine ad una conclusione. Il centravanti Costantino tornerà al Catania per essere poi, eventualmente, "girato" ad altra squadra (Pro Vercelli?). Poi c’è il difensore moldavo Dumbravanu, in viaggio verso Messina; infine il centrocampista Djibril è ad un passo dal Picerno. Ma lo "sfoltimento" potrebbe riguardare anche i vari Cartano, Sasanelli, Sabbione, Frison e qualche altro "under" che qui non ha spazio, come Leone. Tutto, ovviamente, dipende dalle dinamiche di mercato, perché, come sempre, i "matrimoni" si fanno in due.

Di pari passo Ferrarese dovrà pensare anche a portare dentro cinque-sei giocatori di spessore (il numero è suscettibile di aumentare in base alle future partenze), in modo da avere una squadra più attrezzata, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, rispetto a quella che ha chiuso il 2024; e, al tempo stesso, anche una squadra più strutturata per affrontare il girone di ritorno con l’obiettivo di conquistare la salvezza, magari senza passare attraverso i play-out.

Una ricerca, quella che attende Ferrarese, molto delicata e complessa, perché si tratterà di orientarsi su giocatori che devono avere un ingaggio "giusto", oltreché con esperienze di categoria. E, al riguardo, dovrebbero essere due le "botteghe" alle quali attingere e, più specificamente, quelle di squadre in piena crisi. Una di questa è il Taranto, con i giocatori che hanno messo in mora la società.

Dando per sicuro il ritorno di Costantino alla casa-madre, il Catania, la Lucchese si ritroverebbe con i soli Magnaghi ed il giovanissimo Selvini, perché l’intenzione dei rossoneri è quella di restituire Sasanelli al Pescara. E’ ovvio che servirà un attaccante affidabile, come potrebbe essere il trentunenne Magrassi, in uscita dal Cittadella (ingaggio permettendo) oppure il ventiduenne lucchese Mattia Gaddini (foto) che dovrebbe essere in scadenza di contratto con l’Arezzo. Nel corso delle ultime due stagioni, più quella in corso, Gaddini ha realizzato 13 gol. Nomi e voci, ovviamente, tutte da verificare.

La squadra prosegue, infine, la preparazione in vista della trasferta di Gubbio (anche il club umbro è alla caccia di un attaccate). Da monitorare le condizioni fisiche di Magnaghi, ormai prossimo al recupero dall’infortunio a una caviglia rimediato contro l’Arezzo.

Emiliano Pellegrini