Lucchese - Il mercato. Il portiere Barosi nel mirino

Non è un mistero che la fiducia nel giovane portiere Palmisani sia andata via via scemando, tant’ è vero che si è parlato apertamente di un suo possibile ritorno al Frosinone. Vedremo cosa succederà. Radiomercato, intanto, dà per imminente l’ingaggio del portiere Davide Barosi, venticinquenne di Asola (Mantova) che ha alle psalle già un discreto curriculum.

Ha iniziato nella "Primavera" della Cremonese; quindi è andato al Trento, in serie "D" (28 presenze), quindi nel Grosseto, dove è rimasto tre anni, uno in "D" con la vittoria del campionato; poi due in serie "C". Successivamente è andato alla Juve Stabia in "C", quindi a gennaio ad Ascoli in serie "B". Nelle ultime due stagioni ha militato, prima nell’Audace e, quest’anno, nel Giugliano, dove è sceso in campo sette volte.

Domanda: l’eventuale arrivo di Barosi porterebbe necessariamente al ritorno di Palmisani al Frosinone? Lo sapremo, forse, oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova società.

E. P.