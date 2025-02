Lucchese - Il mercato in orbita. Presi Ballarini, Rizzo e Benedetti

Dopo Melgrati, Gheza e Salomaa, anche Ballarini, Rizzo e Benedetti sono ufficialmente i nuovi giocatori che il neodiesse Nember ha messo a disposizione dell’allenatore Gorgone. Ma la "rivoluzione" di gennaio potrebbe non essere ancora finita, perché lunedì lascerà la Lucchese Gasbarro (con destinazione Ascoli), mentre potrebbe esserci ancora spazio per uno o due nuovi arrivi (uno di questi potrebbe essere l’attaccante Spalluto, in uscita dal Campobasso) che sarebbero controbilanciati da altrettante partenze.

A giudicare dalla rapidità con la quale Nember ha chiuso questi acquisti – che, di fatto, potrebbero dare un volto completamente diverso alla squadra, una volta che tutti avranno raggiunto una condizione fisica accettabile –, è bene aspettare la conclusione ufficiale del mercato per trarre le somme.

Intanto la "vecchia" Lucchese è di scena questo pomeriggio in trasferta con la Pianese, con una sicura novità: l’esordio tra i pali del portiere Melgrati, al posto di Palmisani,rientrato al Frosinone. Gorgone dovrà rinunciare agli squalificati Catanese e Saporiti, ma recupera Fazzi e valuterà se utilizzare da subito oppure in corso d’opera l’attaccante finlandese Salomaa a supporto del centravanti Magnaghi.

Ma ecco che cosa ha detto il trainer rossonero alla vigilia di un match molto importante e delicato (ore 17.30; all’andata, finì con un rocambolesco 3 a 3). La Lucchese arriva a questo appuntamento che mette in palio pesanti punti salvezza (23 punti e diciassettesimo posto in classifica). Dall’altra parte c’è la Pianese, reduce dalla sconfitta per 2-0 sul campo della capolista Entella, ma che è all’ottavo posto in classifica, con 32 punti. Viste le assenze a centrocampo, potrebbe esserci l’impiego di Fazzi come mezz’ala o esterno, così da non dover spostare Gucher dal centro della difesa?

"Sì – ha spiegato Gorgone – , stiamo valutando questa opzione. Sappiamo di avere qualche difficoltà numerica a centrocampo, quindi stiamo analizzando tutte le soluzioni possibili per mantenere equilibrio e solidità in campo".

Con Saporiti squalificato, c’è la possibilità di vedere Salomaa in avanti al fianco di Magnaghi?

"Salomaa ha svolto soltanto due allenamenti con il gruppo, visto che rientra da un piccolo infortunio muscolare. Ora sta bene, ma valuteremo se sarà pronto per scendere in campo dall’inizio o a gara in corso".

Che tipo di partita si aspetta? "Sarà una gara intensa e veloce. Giocheremo su un campo in sintetico contro una squadra serena che non ha particolari pressioni. Per noi, invece, è una partita fondamentale e dovremo affrontarla con il massimo della concentrazione e della determinazione".

Questi i convocati: Coletta, Rizzo, Frison, Gasbarro, Tumbarello, Magnaghi, Selvini, Allegrucci, Fazzi, Salomaa, Sasanelli, Fedato, Visconti, Cartano, Gucher, Antoni, Gemignani, Sabbione, Melgrati, Giacchino, Gheza. La probabile formazione: Melgrati; Sabbione, Gucher, Gasbarro; Fazzi, Tumbarello, Visconti, Gemignani, Antoni; Magnaghi, Fedato (Salomaa).

Emiliano Pellegrini