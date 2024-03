Lucchese - Il mercato. Rizzo Pinna: per ora niente rinnovo

Chi sarà chiamato a gestire la ricostruzione della squadra, con la prospettiva di disputare un campionato con vista play-off, dovrà fare i conti con questa situazione contrattuale. Sono 12 i rossoneri che hanno ancora uno o più anni di contratto: De Maria, Djibril, Fedato, Guadagni, Gucher, Magnaghi, Quirini, Ravasio (in prestito al Sorrento, dove ha realizzato 8 gol), Russo, Sabbione, Tiritiello, Visconti. Questo non vuol dire che debbano rimanere automaticamente anche l’anno prossimo. Quattro quelli in scadenza a giugno: Coletta Benassai, Rizzo Pinna e Tumbarello. Quanti ne rimarranno? Tutto dipenderà dalle eventuali proposte che farà loro la società. Al momento, comunque, a Rizzo Pinna, miglior realizzatore con 8 gol, la società non ha fatto proposte concrete, come dichiarato ufficialmente dal "dg" Mangiarano. Se ne parlerà più avanti. Sono, infine, in prestito e rientreranno alla base: Chiorra, Astrologo, Disanto e Yeboah. Tutti i giocatori, a prescindere dalla loro situazione contrattuale, hanno l’interesse a chiudere nel miglior modo possibile la stagione.

E. P.