Lucchese - Il momento decisivo. Ferrarese: "Sul campo ci salveremo"

Tra le squadre che si dibattono nelle zone a rischio della bassa classifica la Lucchese è l‘unica ad aver messo insieme un filotto di risultati utili consecutivi. Tutte le altre fanno fatica a risollevarsi e, addirittura, nell’ultimo turno, sono andate incontro a sconfitte casalinghe: il Carpi con la Pianese, la Spal con il Campobasso, il Milan Futuro con il Pescara. Soltanto il Legnago ha vinto in trasferta a Gubbio. In più mettiamoci le sconfitte del Pontedera e del Perugia ed ecco che la classifica, in zona play-out e dintorni, a dieci giornate dalla fine, è più che mai indecifrabile. Da ricordare che la Lucchese avrà sei gare interne e solo quattro in viaggio (Pescara, Legnago, Pontedera ed Arezzo). Purtroppo, sulla testa dei rossoneri, gravano 4 punti di penalizzazione, in arrivo nei prossimi giorni.

Sul pareggio tutto sostanza e nessun fronzolo di Sestri Levante, come si conveniva in uno spareggio-salvezza, è tornato a parlare il "diesse" Ferrarese. Lo ha fatto nel corso di un’ intervista rilasciata ai colleghi di TuttoC. "Quello di Sestri è stato un pareggio importante su un campo difficile – ha detto Ferrarese – , contro una squadra viva che ci ha pressato e che ha corso tanto. Noi venivamo da una settimana non facile, anche dal punto di vista mentale, ma devo dire che il mister ed i ragazzi hanno preparato bene la partita. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai, anche se, nel secondo tempo, abbiamo fatto un po’ fatica. Un punto molto importante che ci permette, adesso, di affrontare la partita con il Carpi con più serenità".

Poi il "diesse" ha aggiunto: "Devo fare i complimenti ai ragazzi. Si stanno dimostrando degli uomini veri e dei professionisti. Non so quanto potremmo andare avanti in questa situazione. I ragazzi, così come tutti, hanno bisogno degli stipendi per il lavoro che fanno, ma andremo avanti finché avremo la forza per farlo. Siamo grati a chi ci sta accanto e ci aiuta quotidianamente con le spese, come tifosi e commercianti".

Infine Ferrarese ha concluso: "Sappiamo che arriveranno questi punti di penalizzazione e che cambierà la nostra classifica, ma sono convinto che potremmo salvarci sul campo. E’ chiaro che la sfida contro il Carpi diventa fondamentale. Dobbiamo cercare di portare a casa tre punti per allontanare le terz’ultime. Sono sicuro che i tifosi verranno in tanti a sostenerci, come hanno sempre fatto, anche in trasferta".

Intanto ci sono da monitorare le condizioni fisiche di Galli, costretto ad uscire dopo un quarto d’ora per un problema alla caviglia. Il suo recupero, per sabato, si annuncia problematico. E’ importante che abbia recuperato Welbeck. Ma c’è tempo per capire le intenzioni di Gorgone che, oggi, dovrebbe finire nuovamente in "castigo". E, sempre a proposito di soldi che mancano, è bene ricordare che, sabato, per giocare la partita contro il Carpi, serviranno "ics" euro per pagare gli steward, i vigili del fuoco e l’ambulanza.

Emiliano Pellegrini