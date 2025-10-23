Lucchese - Il protagonista. Bartolotta: "Pantera grande amore"

E’ uno dei giocatori più in forma della formazione allenata da Sergio Pirozzi. Alessio Bartolotta, assieme a Riad, è il capocannoniere della Lucchese, con due reti segnate: una contro il Pro Livorno e l’altra domenica scorsa, nel derby contro il Castelnuovo. Un giocatore duttile, l’ala rossonera, che si adatta a giocare sia sull’interno che sugli esterni e che, oltre a segnare, riesce anche a pennellare assist e cross importanti per gli attaccanti.

"Segnare – ha commentato Bartolotta – domenica scorsa sotto la curva Ovest è stata una gran bella emozione, unica, oserei dire. Al “Porta Elisa” avevo già realizzato alla terza giornata, contro il Pro Livorno, ma nella porta davanti alla curva Est e non è la stessa emozione. Il mio ultimo gol è stato importante, anche perché siamo riusciti a sbloccarla e abbiamo, poi, potuto giocare con più tranquillità".

Lei è ben presto diventato uno dei giocatori al quale Pirozzi difficilmente può rinunciare. Che ne dice?

"Sono venuto qui a Lucca con l’obiettivo di fare bene, non solo per me, ma anche per la squadra. Per il momento sono molto contento di come sta andando. Sono già riuscito a segnare due gol e a mettermi al servizio dei miei compagni con qualche assist per loro. Sono quasi vicino al mio record stagionale di tre gol e voglio assolutamente superarlo".

Per la prima volta nella sua carriera si trova a giocare nel campionato d’Eccellenza. Si è fatto un’idea della difficoltà dopo sette giornate dall’inizio?

"Sicuramente ha un livello più basso della serie “D”, ma questo è normale. Bisogna anche dire che il nostro girone, quello toscano, è molto difficile e competitivo. Ci sono tanti derby che sono partite molto sentite, non solo tecnicamente, ma anche fuori dal campo. Spesso ci troviamo a giocare con squadre che sono costruite per vincere il torneo e, questo, non sempre è facile".

Sabato la Lucchese affronterà il San Giuliano, una gara tutt’altro che facile, vero?

"Non ci sono gare facili, in nessun campionato. Stiamo cercando di prepararla nel migliore dei modi, perché vogliamo continuare a fare bene. Cerchiamo di prendere ogni impegno con dedizione. Sappiamo che avremo di fronte un avversario ostico, ma noi cercheremo di fare del nostro meglio".

I tifosi rossoneri vi hanno sempre sostenuti, sia in casa che fuori. Cosa si sente di dire loro?

"Personalmente, come del resto anche tutti i miei compagni, cercheremo sempre di dare il massimo e di onorare questa maglia. L’obiettivo è quello di togliere il prima possibile la Lucchese da questa categoria e di portarla dove deve stare. Ce la metteremo tutta, ogni volta che scenderemo in campo. E’ un’emozione unica, come ho già detto, scendere in campo e sentire il loro calore e noi cercheremo di non deluderli".

Alessia Lombardi