LucCHESE - IL PUNTO. Penalizzazioni in arrivo a marzo. Gare: il calendario

Ormai la deriva societaria è scontata: la Lucchese va incontro al quarto fallimento, a meno di miracoli. Ma sul campo potrà riuscire a salvarsi proprio come nel 2019, nonostante avesse accumulato, nel corso del campionato, ben 23 punti di penalizzazione. Quando a marzo la "Covisoc" controllerà i bilanci e certificherà che non sono stati pagati stipendi e contributi relativi al trimestre novembre-dicembre-gennaio, la Lucchese sarà penalizzata di 4 punti. Che potrebbero raddoppiare, compresa la recidiva, in occasione del prossimo "step", previsto ad aprile, ma solo nella ipotesi che i mancati pagamenti di febbraio rientrino in questa stagione. Se così non fosse, le penalizzazioni scatterebbero l’anno prossimo, chissà dove…

Intanto la Lega ha diramato il calendario finale delle gare. Domenica 23 febbraio, ore 17.30: Sestri Levante-Lucchese; sabato 1° marzo, ore 15: Lucchese-Carpi; venerdì 7 marzo, ore 20.30: Pescara-Lucchese; martedì 11 marzo, ore 20.45: Lucchese-Entella; sabato 15 marzo, ore 15: Lucchese-Campobasso; sabato 22 marzo, ore 17.30: Legnago-Lucchese; domenica 30 marzo, ore 15: Lucchese-Ternana; sabato 5 aprile, ore 17.30: Pontedera-Lucchese; domenica 13 aprile, ore 15: Lucchese-Vis Pesaro; lunedì 21 aprile, ore 15: Arezzo-Lucchese; domenica 27 aprile, ore 16.30: Lucchese-Torres.