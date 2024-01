LUCCHESE - IL PUNTO. Recanati: Prisco out. Gucher in diffida

Nella Recanatese che sarà di scena sabato pomeriggio al "Porta Elisa" mancherà il difensore Prisco, fermato per un turno dal giudice sportivo, con il centrocampista rossonero Gucher (foto) che, invece, è finito in diffida. Nelle file della squadra di Pagliari ci sarà l’ex rossonero Ferretti, non più giovanissimo (38 anni), ma sempre in gamba ed il difensore Shiba del Sudtirol, il cui nome era stato accostato anche alla Lucchese in questa sessione del calcio mercato. Insomma, per i rossoneri, con Gorgone che rischia la panchina, non sarà davvero un match facile da affrontare.

E. P.