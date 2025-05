Lucchese inizia la preparazione per i play-out contro il Sestri Levante

Inizia questa mattina, a Saltocchio, sul terreno in sintetico – lo stesso che la Lucchese troverà sabato al "Sivori" di Sestri Levante – , la tappa di avvicinamento alla gara di andata dei play-out. E’ vero che la squadra di Gorgone, in base alla classifica finale della "regular season", ha il vantaggio che, con due pareggi o due risultati identici, si salverà; ma, almeno in avvio, sarà più opportuno non fare questi calcoli, rimandandoli, eventualmente, nel finale di partita.

Sul piano tecnico complessivo la Lucchese è sicuramente superiore al Sestri Levante, specialmente quella riveduta e corretta, prima in sede di mercato di riparazione dalla società e, poi, tatticamente da Gorgone. Ma quando in ballo c’è la permanenza tra i professionisti, certi valori si azzerano e lasciano spazio alla capacità di saper stare sempre nella partita, senza cali di tensione, oltre, ovviamente, a sfruttare il maggior tasso di esperienza.

Ecco perché, in sostanza, il match di sabato in Liguria nasconde delle oggettive insidie per i rossoneri che dovranno essere pronti a ribattere colpo su colpo agli… assalti che i "corsari" porteranno verso la porta di Melgrati, nell’ottica di conquistare la vittoria e affrontare con un altro spirito il match di ritorno al "Porta Elisa", sette giorni dopo.

La lunga pausa tra la fine del campionato e l’inizio dei play-out ha permesso a Gorgone di recuperare tutti gli effettivi ed essere, quindi, in grado di fare scelte ben ponderate. Una cosa è scontata: gli uomini di Ruvo avranno il sostegno di 1500 propri sostenitori, tanti quanti ne può contenere il "Sivori". Dall’altra parte il settore riservato agli ospiti, rimarrà, invece, deserto per i noti provvedimenti presi dal Ministero dell’Interno. Speriamo che questo serva per il futuro…

Intanto la serie "C", spesso dimenticata dai riflettori, scrive oggi una pagina storica: per la prima volta un arbitro svolgerà il ruolo di AVAR (Assistant VAR) durante i play-off e i play-out.

L’altra grande novità riguardano i criteri più rigidi per l’iscrizione al prossimo campionato di serie "C": la data di scadenza per l’iscrizione, anticipata al 6 giugno; l’importo della fidejussione obbligatoria portato a 700mila euro (il doppio dello scorso anno). Inoltre le società dovranno dimostrare di aver pagato regolarmente gli stipendi di aprile a tutti i tesserati e dipendenti; infine dovranno indicare sede e impianto sportivo, corredati dall’autorizzazione alla vigilanza. Il controllo sarà effettuato entro il 9 giugno, con ufficializzazione dei club ammessi entro la metà del mese.

Emiliano Pellegrini