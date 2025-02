Lucchese - Intanto "Mercatino del pesce» paga il pullman per Sestri. La "Racing» rilancia: "Ancora interessati»

La situazione societaria della Lucchese è in continua evoluzione. Dopo le dimissioni, annunciate dal nostro giornale, del presidente Longo da ogni carica, pare esserci un nuovo interessamento dall’Australia da parte della società Racing City Group, capeggiata da Justin Davis e da Morris Pagniello. Davis, da noi contattato, ha confermato l’interesse ad acquisire la società rossonera, come già palesato qualche settimana fa – la trattativa non andò a buon fine proprio dopo un incontro tra Pagniello e Longo – . Gli incontri si svolsero alla fine di gennaio e non ci fu l’accordo tra le due società e, quindi, la Sanbabila, dopo questo primo nulla di fatto, ha venduto le proprie quote alla Slt di Sampietro e Bui (che non hanno assolutamente esperienza nel mondo del calcio e che, come prima cosa, non hanno rispettato, per ora, le scadenze con i giocatori e con lo Stato).

La Racing City Group, invece, è una società che opera già nel mondo del calcio ed aveva manifestato l’intenzione di acquisire l’intera proprietà della Lucchese, cosa che Longo non ha preso in considerazione, per cedere poi alla Slt.

Adesso c’è da capire se e chi stia, eventualmente, portando nuovamente avanti la trattativa: se il direttore generale Riccardo Veli, che ha dichiarato apertamente di essersi mosso per cercare di trovare nuovi acquirenti, in grado di garantire la salvezza del club o altri. Ci sarà, poi, da capire quali saranno le intenzioni di Sampietro e Bui che, al momento, sembrano ancora non aver nessun contatto con la squadra, l’allenatore e il direttore sportivo.

Intanto "Mercatino del pesce" di Sant’Anna, gestito dalla famiglia Leoni-Ramacciotti, ha deciso, vista l’amicizia instaurata con il direttore sportivo Ferrarese, l’allenatore Gorgone ed il team manager Mele, di farsi carico delle spese del pullman per la trasferta di domenica a Sestri Levante, sperando che questo gesto sia seguito anche da altri imprenditori lucchesi, pronti a dare una mano concreta alla Lucchese in questo momento di grave difficoltà.

Alessia Lombardi