Lucchese - La corsa a ostacoli per la salvezza. Barsanti: "In settimana bando e commissione"

L’assessore allo Sport, nonché vicesindaco di Lucca, ai microfoni di NoiTv, ha fatto il punto della situazione sulla vicenda della Lucchese. Tra l’altro ha affermato che "il bando è pronto; aspettiamo risposta dalla Figc". E questo si sapeva. E poi: "nel giro di questa settimana tutto sarà pronto, compresa la commissione". Bene, questo era auspicabile, ora c’è la dichiarazione ufficiale.

Ma, in generale, oggi la comunicazione è cambiata. Niente più comunicati, salvo quelli ufficiali. Tutto passa attraverso "facebook". E anche l’assessore Barsanti non sfugge a questo schema. Basta andare sul suo profilo facebook. "Sono giorni in cui continuo a leggere molte cose sulla Lucchese – ha scritto tra l’altro Barsanti – e, non potendo commentare o rispondere a qualsiasi teoria, tengo, comunque, a rendere nota una cosa. In questo periodo così difficile per la nostra squadra e così determinante per il suo futuro, sono contento di aver incontrato e di essermi confrontato con tutti i gruppi della nostra tifoseria. In particolar modo con i rappresentanti dei gruppi della Curva Ovest che, che in questi giorni, mi hanno chiesto un incontro al quale ho partecipato molto volentieri".

"E’ stata l’occasione – ha aggiunto Barsanti – per ascoltare, poi per spiegare, ricostruire, delimitare la possibilità del nostro raggio d’azione e garantire che sarà sempre fatto il massimo. Come ho detto anche a loro, adesso la concentrazione dell’amministrazione è sul futuro. Questa settimana sarà fondamentale per il bando e per iniziare il percorso di ripartenza, purtroppo, dall’Eccellenza".

A stretto giro di posta, è arrivata la risposta dei rappresentanti della "Ovest". "Durante il confronto – affermano – , abbiamo espresso le preoccupazioni e la rabbia di una tifoseria stanca di promesse e parole vuote che, per l’ennesima volta, è stata vittima del fallimento di tutti i vari attori che hanno messo mano all’operazione “salvataggio”. Da parte dell’assessore c’è stata disponibilità all’ascolto e l’impegno a seguire da vicino la questione, mantenendo un filo diretto con noi".

"Da parte nostra – hanno concluso i tifosi – seguiremo gli sviluppi e rimarremo in contatto con chi di dovere per avere aggiornamenti concreti. Non ci accontentiamo di chiacchiere: vogliamo i fatti. Precisiamo fin da ora che, qualora le promesse fatte non venissero rispettate o la situazione precipitasse ulteriormente, non mancheremo di esprimere tutto il nostro sdegno in ogni forma possibile, nel pieno rispetto dei nostri valori ultras e con la determinazione che ci contraddistingue. La Lucchese è patrimonio della città e non resteremo a guardare mentre qualcuno gioca con la nostra passione".

Emiliano Pellegrini