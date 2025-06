Lucchese - La corsa contro il cronometro. Comune: bando pronto, manca l’ok "Figc"

In Comune sono pronti per rendere pubblico il bando di adesione al prossimo campionato di Eccellenza, mentre ci sarebbero ancora alcune caselle da colmare nella nomina della commissione ad hoc istituita dall’amministrazione comunale per esaminare le eventuali manifestazioni di interesse. A questo punto si aspetta solo l’ok da parte della "Figc" per mettere in moto la complessa macchina che porti alla scelta del personaggio ritenuto il più affidabile per far ripartire la Lucchese.

Naturalmente non sappiamo quanti e chi sono i "soggetti" che risponderanno al bando, perché, fino ad oggi, non è trapelato alcun nome, a parte quello di Fabrizio Capaccioli, l’imprenditore piacentino che ha provato, senza successo, a rilevare il titolo sportivo del Ghiviborgo. Il problema è che il tempo scorre inesorabilmente e, se sarà trovata una soluzione positiva, chi si troverà alla guida della nuova Lucchese dovrà correre, perché, di fatto, la "casa" dovrà essere ricostruita dalle fondamenta. Bisognerà scegliere il nome da dare alla squadra; poi servirà una sede con un segretario; quindi bisognerà mettere mano all’aspetto tecnico, con la scelta dell’allenatore e delle altre figure indispensabili (come il massaggiatore, il preparatore atletico e così via; per non parlare di un direttore sportivo).

Inoltre il nuovo proprietario dovrà decidere se allestire anche la formazione "Juniores", evitando, così, di dover pagare una multa. Infine bisognerà trovare uno stadio dove giocare le partite casalinghe, in attesa che siano terminati i lavori al "Porta Elisa" (non c’è ancora, per altro, una data certa sull’inizio dei lavori) alle torri-faro. In parole semplici, la nuova proprietà avrà poco più di mese di tempo per mettere in piedi tutto, compreso un organico tecnico di un certo livello, nell’ottica di giocarsela con le avversarie più accreditate in un girone, quello toscano, tutt’altro che facile. Insomma, prima la "Figc" farà sapere la data ultima per l’iscrizione, in sovrannumero, al campionato di Eccellenza, oltre ai requisiti richiesti per partecipare al bando e prima la commissione avrà il tempo necessario per capire quanti e chi sono i personaggi, contattati anche dal Comune, che sarebbero pronti a far ripartire il calcio a Lucca, sia pure dalla quinta serie nazionale.

Al di là delle indispensabili risorse economiche, l’obiettivo del Comune è quello di consegnare le "chiavi" della vecchia Pantera a chi presenterà un progetto serio, credibile e solido per più anni.

Emiliano Pellegrini