Lucchese - La crisi e gli aiuti. Il Panathlon compra biglietti per aiutare la squadra. L’ex rossonero Nobile: "Tifosi, venite in tanti»

Anche il mondo del Panathlon si sta muovendo per dare il proprio sostegno. In occasione del match casalingo contro il Carpi, sarà presente al "Porta Elisa", nel settore di tribuna, un nutrito numero di soci, guidati dal presidente Lucio Nobile (ex terzino sinistro rossonero di fine anni ’70) e dal past president Guido Pasquini. Ogni rappresentante del Panathlon, anche chi ha già un abbonamento per seguire i rossoneri tra le mura amiche, acquisterà un biglietto di tribuna coperta per dare il massimo contributo di solidarietà alla causa rossonera.

"Si tratta di un gesto simbolico, ma, allo stesso tempo, concreto da parte del nostro Club – ha commentato Nobile – per stare vicini all’allenatore e ai giocatori che hanno reagito con carattere e orgoglio ai gravi problemi societari. Speriamo che al “Porta Elisa” sia presente un pubblico numeroso per questa partita, importante per continuare a risalire la classifica e per confermare che la Lucchese in campo sa farsi valere".

"Auspichiamo anche – ha aggiunto Nobile – che il Comune e la città, con le sue attività economiche e commerciali, continuino ad aiutare la squadra, permettendole almeno di arrivare in fondo al campionato, sempre con la speranza che arrivino, poi, notizie positive sul fronte societario". Il Panathlon con questo gesto importante cercherà di dare il proprio contributo, come già stanno facendo i tifosi che, con vari appelli sui social, invitano tutti ad andare ad acquistare il biglietto al botteghino per sostenere la squadra in questo difficile momento. Continua a muoversi anche l’imprenditoria locale.

Alessia Lombardi