Lucchese - La deriva e la contestazione. Tifosi con la squadra e contro la società

Bugie. Sono quelle raccontate il giorno della presentazione da parte dei nuovi dirigenti rossoneri che parlavano, tra l’altro, di: campo in sintetico anche al "Porta Elisa"; trasferimento della sede di nuovo allo stadio; pullman personalizzato con tanto di logo della Pantera disegnato sui fianchi, etc. E, a proposito del pullman, è roba da società di quarta categoria quella di andare in trasferta con le auto messe a disposizione dai genitori dei giocatori, perché non ci sono i soldi per pagare il pullman. Incredibile, ma vero. E’ accaduto ieri ai ragazzi delle formazioni giovanili rossonere (Under 15 e Under 16) che hanno cucito sulle maglie lo scudetto della Lucchese, non di una società di paese, che hanno raggiunto Lecco e Rimini grazie ad alcuni genitori che hanno pagato di tasca propria il viaggio. Invece non è, addirittura, partita l’Under 17 per mancanza di numero legale (erano in sette!) e, quindi, partita persa 3 a 0 a tavolino. Bella figura, per usare un eufemismo!

Ma cosa accadrà sabato prossimo, quando la prima squadra giocherà a Sestri Levante? Non vogliamo pensare all’idea che saranno gli stessi giocatori rossoneri a raggiungere la località ligure con le proprie auto. In fondo non ci sarebbe da meravigliarsene, visto come stanno oggi le cose dalle parti del "Porta Elisa", ricordando che, questo pomeriggio, dovranno essere versati circa 900mila euro per pagare stipendi e contributi, più altri oneri per evitare 4 punti di penalizzazione.

In mezzo a questo caos, c’è una squadra che, questa sera, proverà a fare risultato contro il Perugia, sapendo di avere al suo fianco la tifoseria rossonera, come è stato deciso sabato scorso nel corso di una riunione molto partecipata al museo rossonero. Tutti con Gorgone ed i ragazzi, ma anche tutti contro questa compagine societaria che, ci domandiamo per l’ennesima volta, cosa è venuta a fare a Lucca?

La protesta dovrebbe essere ben visibile attraverso una serie di striscioni belli grandi, come di solito vengono confezionati dai tifosi rossoneri per manifestare le proprie idee. Già, ma sarà presente qualcuno della società? Mah! Ricordiamo che questa sera, alle 20.30 la Lucchese affronterà il Perugia con la stessa formazione che ha vinto a Solbiate contro il Milan Futuro, mentre sarebbero stati favorevoli, al netto delle future penalizzazioni, i risultati di sabato scorso con le sconfitte del Milan Futuro e del Pontedera e del pari del Sestri Levante a Pesaro. Dal canto suo Zauli, trainer del Grifo – che recupera Seghetti e Kanoute – , ha detto: "E’ un match difficile come del resto lo è tutto il campionato. La Lucchese viene da diversi risultati importanti e dunque sarà dura".

Il Perugia avrà al seguito un buon numero di tifosi.

Emiliano Pellegrini