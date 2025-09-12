Lucchese - La Pantera inizia il campionato. Pirozzi schiera subito Mauro con la Cerretese

Ci stiamo avvicinando a grandi passi all’inizio del campionato, con la Lucchese che, il giorno di Santa Croce, ospiterà, al "Porta Elisa", la Cerretese allenata dal lucchese Andrea Petroni che ha fatto molto bene in Coppa Italia, eliminando lo Zenith Prato.

E, a meno tre dall’esordio, la squadra di Pirozzi sta completando la preparazione sempre sul terreno di Badia Pozzeveri. Abbiamo già sottolineato che c’è un "osservato speciale" nel gruppo. Si tratta del laterale di fascia sinistra Matteo Mauro, ex Monterotondo, ingaggiato a tempo di record, in seguito agli infortuni occorsi ad Allegrucci e a Lorenzini, entrambi terzini sinistri, nel corso della gara di coppa di Monsummano contro la Larcianese. E’, dunque, molto probabile che Mauro vada subito al debutto, contrariamente, a quel Lorenzo Bassini, classe 2006, anche lui laterale di fascia sinistra, ex Urbino Taccola, che ancora non è stato ufficialmente tesserato.

Ma, a breve, potrebbe esserci un ulteriore "ritocco" che riguarda un giovanotto nato nel 2007, perché, in "rosa", ci sono, attualmente, i soli Venanzi e Xaka, ricordando che è obbligatorio, pena la perdita della partita, avere sul terreno, per gli interi novanta minuti, un calciatore nato nel 2007.

La formazione che affronterà la Cerretese non dovrebbe discostarsi da quella di coppa. E, a proposito di questa manifestazione, ricordiamo che i rossoneri torneranno in campo mercoledì 17 settembre, alle 15, per affrontare il San Giuliano. In virtù della vittoria contro la Larcianese ed il pareggio tra la stessa Larcianese ed il San Giuliano, ai ragazzi di Pirozzi sarà sufficiente un pari per accedere agli ottavi di finale ed affrontare, il 1 ottobre, in gara "secca", il Perignano.

Intanto ultimi due innesti in casa Real Cerretese. Il portiere Cosimo Cirillo, classe 2005, lo scorso anno alla Larcianese e l’arrivo dalla Massese dell’attaccante Yaris Ferrara, classe 1999, a segno con dieci reti lo scorso campionato. Inoltre la società di Cerreto Guidi ha invitato i tifosi che seguiranno la squadra a Lucca ad arrivare per tempo allo stadio, dal momento che, come abbiamo detto, domenica, a Lucca, è festa grande.

E chiudiamo con la campagna abbonamenti che, a meno tre dalla chiusura, ha toccato la ragguardevole quota 750. Ormai vicino il "muro" delle 800 tessere. Una gran bella e, per molti versi, non del tutto prevista risposta da parte della tifoseria rossonera, considerando la categoria nella quale la vecchia Pantera è precipitata.

Emiliano Pellegrini