Lucchese - La prima trasferta. Venanzi ci sarà allo... Zenith

Venanzi sì, Piazze no. Sono queste le notizie in casa rossonera alla vigilia della trasferta sul neutro di Agliana contro lo Zenith Prato. Il terzino destro, che è anche il più giovane della squadra con i suoi 18 anni, ha smaltito nel giro di un paio di giorni la botta rimediata in un contrasto involontario con il compagno di squadra Rotondo nell’andare a contendere il pallone a un avversario nel corso del match contro il San Giuliano. Dunque Venanzi sarà regolarmente in campo, con l’altro diciottenne Xeka in panchina. Niente da fare, invece, per Facundo Piazze. Il centravanti uruguagio è alle prese con una piccola lesione muscolare. Nei prossimi giorni si saprà quanto tempo dovrà stare fuori. Al suo posto, l’altro sudamericano della "truppa" di Pirozzi, l’argentino di 22 anni Ramon Galotti che abbiamo visto all’opera contro il San Giuliano e che ha fatto vedere buone cose sul piano della capacità e della caparbietà nel tenere impegnato il diretto avversario.

Con il recupero di Venanzi il reparto difensivo dovrebbe essere formato da Venanzi, Pupeschi, Santeramo e Mauro a protezione del portiere Milan, sempre più convincente. Da definire, invece, il trio di centrocampo, dove un punto fermo dovrebbe essere rappresentato da Picchi. Gli altri in lizza per due maglie sono: Palma, Cristopher Russo, Onu, Sansaro.

Stesso discorso per la prima linea, dove ai lati del centravanti Galotti potrebbero esserci Maggiari e Caggianese oppure Bartolotta e Riad. Questa mattina Pirozzi farà il punto della situazione in vista, appunto, del match contro gli amaranto dello Zenith Prato, considerato dagli addetti ai lavori una delle grandi favorite, assieme al Viareggio, per il successo finale.

La formazione amarato, allenata da riconfermato trainer Settesoldi , ha diversi elementi che lo scorso anno giocavano in serie "D". Un avversario tosto, insomma. Per questo motivo possiamo parlare del primo test di una certa importanza per la Lucchese che, a giudizio dello stesso trainer rossonero, sta crescendo partita dopo partita, sia sul piano dell’amalgama che della "lettura" della gara. Ma che deve ancora migliorare nei momenti più difficili che possono capitare nel corso dei novanta minuti.

Ricordiamo che Zenith Prato-Luchese si giocherà sul "neutro" di Agliana che può ospitare comodamente 2500 spettatori, con inizio alle ore 15 e con la direzione della gara affidata al livornese Poggianti.

Infine sono iniziati allo stadio i lavori per la rimozione della rete di separazione tra il campo e la curva Ovest. Lo ha annunciato l’assessore allo Sport, Barsanti. La cosa si è resa possibile perché il Comune ha adeguato l’impianto di videosorveglianza dello stadio (lavoro effettuato lo scorso anno). Resterà solo il sostegno centrale che sorregge la telecamera. Dalla prossima partita casalinga, dunque, sarà possibile vedere un po’ meglio anche dalla curva.

Emiliano Pellegrini