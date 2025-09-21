Lucchese - La prima trasferta-trappola. Pirozzi: "Zenith temibile, ma si può battere"

Ha una sua logica parlare di primo test di un certo peso per la Lucchese, questo pomeriggio, sul neutro di Agliana, contro lo Zenith Prato. Perché, lo scorso anno, la formazione amaranto, a quattro giornate dalla fine del campionato di serie "D", era in zona salvezza, ma, poi, ha subìto una penalizzazione di 15 punti (poi ridotti a 12) per irregolarità nel tesseramento di un giocatore che ha portato alla retrocessione in Eccellenza.

"Sappiamo – ha detto Sergio Pirozzi nel corso della conferenza stampa di presentazione del match – quali sono i punti di forza dei nostri avversari che hanno mantenuto un’ossatura solida, con calciatori che, nella passata stagione, hanno militato in serie “D”. Non dimentichiamoci, tuttavia, che, in Coppa Italia, lo Zenith è stato battuto dalla neopromossa Cerretese, mentre si è subito rifatto andando a vincere a Massa, a conferma che le prime partite sono sempre particolari. Da parte dei miei ragazzi mi aspetto delle risposte sotto il piano dell’identità del gioco e sulla crescita generale che stiamo portando avanti partita dopo partita".

"Comunque, è vero – ha aggiunto il trainer – : ad Agliana, fortunatamente campo largo come il “Porta Elisa”, ci aspetta una gara molto impegnativa, contro un avversario quotato".

Del resto tra gli amaranto di Settesoldi, alla guida dello Zenith Prato da tre stagioni consecutive, ci sono giocatori esperti come il portiere Brunelli oppure il centrocampista Rosi, ma anche giovani interessanti come Kouassi, Saccenti e Del Pela. Poi Pirozzi si è soffermato su alcuni giovanotti rossoneri che si stanno facendo le ossa, come l’attaccante Riad, tra i protagonisti del match contro il San Giuliano.

"Riad – dice il tecnico rossonero – è un giovane che mi ha segnalato Massimo Morgia e che, insieme al mio staff tecnico, abbiamo valutato durante il ritiro estivo. Il ragazzo deve, ovviamente, migliorare ancora, ma si sta impegnando molto. Sono soddisfatto del percorso intrapreso da parte di tutta la squadra, ma dobbiamo crescere nella gestione dei momenti finali della partita. Le condizioni degli infortunati? Piazze ha una contrattura e starà fermo. Venanzi, invece, sarà regolarmente a disposizione. Per il momento non abbiamo una “Juniores” strutturata dalla quale poter attingere in caso di difficoltà".

Da ricordare che sono due gli "ex" dello Zenith in campo rossonero: quello più recente è il difensore Pupeschi (18 presenze e 2 gol lo scorso anno); mentre Caggianese, in due stagioni, dal 2021 al 2023, sempre con la maglia amaranto, ha messo a segno 23 reti. E’ annunciata ancora una volta una buona presenza dei tifosi rossoneri a sostegno di Santeramo e compagni. Calcio d’inizio alle 15.

Emiliano Pellegrini