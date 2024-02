Lucchese: la radiografia di una crisi. L’anemia del gol resta il male della Pantera

Mentre la Lucchese è in evidente crisi di risultati (8 punti su 27 nel girone di ritorno, dodicesima sconfitta stagionale, quarto peggior attacco), a preoccupare non è soltanto la posizione in classifica (quattordicesimo posto), bensì il silenzio della società. Si ha l’impressione che la squadra sia stata lasciata sola a lottare per salvare la stagione che, oggettivamente, è costellata anche da una buona dose di situazioni sfortunate.

A questo punto del campionato, quando le partite da giocare sono sempre meno, sono rimasti due gli obiettivi da centrare: la conquista di otto-nove punti indispensabili per mettere al sicuro, prima di tutto, la categoria; quindi l’ingresso nella finale di Coppa Italia. Per riuscirci, c’è una sola "medicina" che si conosca: vincere l’anemia da gol. Oltre a questa, è ovvio che servono una maggiore grinta e determinazione da parte di tutto il gruppo che, troppo spesso, ha delle pause, come ha ammesso lo stesso allenatore Gorgone che sta pagando lo scotto del salto di categoria: dalla "Primavera" alla serie "C". Pause che si traducono, poi, nella incapacità di recuperare il risultato, una volta in svantaggio.

Ci sarebbe anche da domandarsi se questo gruppo ha le qualità tecnico-agonistiche per districarsi in situazioni complicate come quelle attuali, dove l’unica preoccupazione deve essere quella di fare risultato, senza rifugiarsi in alibi di comodo, come i pali e le traverse colpite, i calci d’angolo o cose del genere. Tutta roba che non serve a migliorare una posizione di classifica che, più che "ibrida", sta diventando precaria, anche perché sono in arrivo scontri diretti, come quello contro il Rimini, dopo la gara di ritorno di Coppa Italia.

La conquista della finale è diventato il vero obiettivo da provare a centrare, con la Lucchese che partirà dal gol di vantaggio, realizzato al "Porta Elisa". Ma i rossoneri dovranno fare i conti con il Padova di Torrente, secondo nel girone "A", che ha messo a segno 44 gol, quasi il doppio di quelli realizzati dai rossoneri. In attacco, la formazione biancoscudata dispone di "cecchini" come l’"ex" Bortolussi, ma anche come Liguori e Zamparo. Una "batteria" di attaccanti decisamente superiore a quella della Lucchese, dove spiccano solo le 8 reti messe a segno da Rizzo Pinna che punta vera non è. E’ naturale che manchino all’appello i gol di Magnaghi, ma anche quelli di Russo e degli altri che giocano davanti, compreso l’ultimo arrivato a gennaio, Disanto, che si è divorato già qualche occasionissima.

Per preparare la sfida di mercoledì pomeriggio all’"Euganeo", i rossoneri si sono allenati anche ieri mattina a Saltocchio, in un clima esterno di ovvia insoddisfazione, soprattutto daparte di quei sessanta-settanta tifosi presenti anche all’"Adriatico" e che meriterebbero ben altre soddisfazioni. A livello di squadra, Gorgone non avrà Gucher e Yeboah squalificati, mentre tornerà a disposizione Tiritiello.

