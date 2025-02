Lucchese - La rivoluzione di Nember. Gigliotti o Benedetti nel mirino per la difesa

I tifosi si lamentavano perché non arrivavano i rinforzi, ma, evidentemente, non avevano fatto i conti con Luca Nember, uno che di calcio ne ha masticato parecchio nel corso degli anni durante i quali ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo, anche ad alto livello (ad esempio al Chievo). Perché il cinquantaduenne manager bresciano – dopo aver preso rapidamente visione dell’organico, sotto la spinta della nuova società, decisa a rinforzare la squadra con l’obiettivo di avere maggiori possibilità per centrare la salvezza, data la situazione attuale – , ha dato il via ad una vera e propria "rivoluzione" tecnica che ha coinvolto un po’ tutti i reparti. Alla fine del mercato sarà stata ricostruita una nuova Lucchese. Più o meno forte di quella che c’era già? Solo il campo potrà dare la risposta.

Ora, però, si pone un interrogativo: quanto tempo occorrerà all’allenatore per amalgamare vecchi e nuovi rossoneri? Purtroppo il tempo a sua disposizione è poco, dal momento che mancano soltanto quattordici giornate alla conclusione del campionato e i punti da recuperare nei confronti di Pontedera e Campobasso sono saliti a quattro. La speranza è che i giocatori che sono arrivati, per altro alla spicciolata, siano pronti per scendere in campo. Qualcuno di loro, come il finlandese Salomaa, forse, addirittura, già domani pomeriggio a Piancastagnaio contro la Pianese, data anche l’assenza per squalifica di Saporiti; poi, via, via, toccherà a tutti gli altri a seconda delle necessità. A ieri erano stati depositati in Lega i contratti di Melgrati, Gheza e Salomaa, anche se i nuovi rossoneri dovrebbero essere molti altri, come il difensore ventiquattrenne Nicholas Rizzo e l’attaccante finlandese di 26 anni Vertainen dalla Triestina; oppure il centrocampista Ballarini dall’Udinese. Ma si è parlato anche del difensore di fascia sinistra Matteo Anzolin, ventiquattrenne di Latisana, ultima stagione anche lui nella Triestina.

Sul sito dell’Ascoli viene dato per certo l’arrivo del difensore Gasbarro dalla Lucchese. Cessione che avverrebbe a titolo definitivo. Il suo sostituto potrebbe essere Simone Benedetti, classe 1992, attualmente in forza all’Avellino, dove in questa stagione ha collezionato, per altro, soltanto tre presenze. E’ stato ufficializzato il ritorno di Palmisani al Frosinone.

Radiomercato, inoltre, parla di un interessamento della Lucchese per l’attaccante Spalluto, in forza al Campobasso e dell’esperto difensore francese Gigliotti del Team Altamura. Sarà, infine, interessante vedere se, tra i convocati rossoneri per la trasferta di Piancastagnaio, ci saranno i nuovi acquisti e, soprattutto, se non ci saranno, invece, Gasbarro, Sasanelli, Selvini ed altri che dovrebbero avere le valigie in mano. Come sarà fondamentale capire anche se, ad esempio, Melgrati e Salomaa saranno in campo dal primo minuto.

Nella Pianese torna il ghanese di 28 anni Moses Odjer, dopo la squalifica, mentre è ancora out l’esperto Pacciardi. Probabile l’impiego dell’esterno offensivo Bacchin, ingaggiato in prestito dal Perugia.

L’arbitro del match sarà Gavini di Aprilia che ha un precedente con la Pianese nella gara vinta dai padroni di casa per 2 a 0 sul Campobasso.

Emiliano Pellegrini