Lucchese - La situazione. Mauro forse ci sarà, Palma no. Sansaro riprende dopo la sosta

Questa la situazione dell’ infermeria rossonera, in vista della partita di sabato, a San Giuliano Terme (calcio d’inizio alle ore 15), contro i padroni di casa che sono già stati battuti dai rossoneri in Coppa Italia.

Il mediano Sansaro dovrebbe riprendere ad allenarsi, dopo il turno di riposo che la Lucchese effettuerà il 2 novembre; mentre Palma non dovrebbe essere disponibile per sabato. Il mediano, che ha già saltato il derby con il Castelnuovo, è sempre alle prese con un infortunio e prosegue la riabilitazione. Mauro, invece, è in fase di recupero, dopo la botta a una caviglia rimediata domenica scorsa. Pirozzi deciderà il suo eventuale impiego, se dall’inizio o in corso d’opera, dopo la seduta di rifinitura di domani.

Intanto, dopo il portiere Filippo Rossi, ha rescisso il contratto anche il terzino Manuel Allegrucci che, come si ricorderà, si era infortunato durante la partita di coppa contro la Larcianese.

Buone notizie arrivano dallo stage della Rappresentativa Under 19 dell’Eccellenza, guidata da Massai, dove il centravanti Martino Ragghianti ha realizzato una doppietta, consentendo alla propria squadra di vincere 2 a 1. Per quanto riguarda i tifosi rossoneri – che saranno sicuramente molto numerosi al seguito della squadra, data la vicinanza con San Giuliano Terme e che per spostarsi dovrebbero utilizzare il treno – , la società pisana ha deciso di riservare loro la tribuna coperta dell’impianto "Giovanni Bui", con il biglietto che potrà essere acquistato sul posto. Ai sostenitori locali è stata riservata la gradinata lato statale 12.

Infine l’ultimo incontro, prima del turno di riposo del 2 novembre, in casa contro la Sestese, si disputerà martedì 28 ottobre, con orario ancora da stabilire, perché il giorno dopo, mercoledì 29, allo stadio è stato ricavato un parcheggio per Lucca Comics.

Emiliano Pellegrini