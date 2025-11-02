Lucchese - La sosta. La Pantera sul divano

Quando martedì la squadra riprenderà la preparazione, in vista della trasferta di Massa, è probabile che la società annunci il primo dei due nuovi innesti: il centrocampista lucchese Del Rosso, in uscita dal Tuttocuoio (serie "D"). Già una buona esperienza alle spalle, allenato, avendo disputato sette partite. Non è escluso che una seconda novità posssa riguardare il reparto offensivo, forse sugli esterni. Di pari passi potrebbero esserci un paio di uscite.

E, sempre, alla ripresa sul terreno di Badia Pozzeveri, dal momento che allo stadio è in corso la nuova semina, Pirozzi (foto) dovrebbe contare sui recuperi di Palma, Mauro e Venanzi (non ancora Sansaro) ed avere più ampie opportunità di scelta nel varare la formazione da opporre domenica prossima ai bianconeri guidati da Marselli, ex trainer della "Primavera 3" rossonera.

Intanto, oggi, Zenith Prato e Viareggio approfitteranno del fatto che la Lucchese riposa per allungare in classifica e guadagnare punti sui rossoneri, dal momento che sono alle prese con impegni abbordabili, ovviamente sulla carta. Perché resta difficile pensare che il Pro Livorno possa creare dei problemi ai lanieri e lo stesso dicasi del fanalino di coda Cenaia alle "zebre" di Vangioni. Dobbiamo, insomma, pensare che, al termine delle partite odierne, la Lucchese possa essere staccata di ulteriori tre lunghezze dalle prime due della classifica.

Tra gli incontri più interessanti della decima giornata sicuramente lo scontro diretto tra Real Forte Querceta e Cecina, appaiate a quota 14 al quarto posto e tra Belvedere e Perignano. Si annuncia, invece, complicato l’impegno casalingo del Castelnuovo contro il Montespertoli, anche se i gialloblu di Gigi Grassi sembrano attraversare un buon momento di forma. Infine la Massese, prossima avversaria dei rossoneri, domenica agli "Oliveti", sarà di scena a Sesto Fiorentino, in un match niente affatto agevole.

Emiliano Pellegrini