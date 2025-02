LUCCHESE - LA SQUADRA. Allenamento a porte chiuse a Saltocchio

Prosegue a Saltocchio, off-limits per i tifosi, la preparazione della Lucchese in vista del posticipo di lunedì sera contro il Perugia, in un nuovo scontro diretto in chiave salvezza, dopo quello di sabato scorso a Solbiate Arno, contro il Milan Futuro, che ha dato un’ultima chance a Bonera che sarà in panchina anche contro la Pianese.

Facendo un passo indietro, quella di sabato contro i giovani del Milan è stata una vittoria importantissima, perché ha permesso alla Lucchese, finalmente con dei "veri" difensori, di recuperare tre punti sulle squadre che la precedono in classifica, perché hanno perso tutte: il Perugia, il Carpi, il Campobasso e la Spal, oltre al Sestri Levante e al Legnago Salus.

Improvvisamente la classifica si è fatta molto interessante, perché, ora, recita così: Carpi e Perugia punti 29, Campobasso 27, Lucchese 26, Spal 24, Milan Futuro 22, Sestri Levante 18 e Legnago 15. Ecco perché il match contro gli umbri – che all’andata rifilarono un rotondo 4 a 0 ai rossoneri – , diventa davvero intrigante e potrebbe aprire nuovi scenari, impensabili fino ad una settima fa.

E. P.