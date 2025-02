Lucchese - La svolta alla stretta finale. Umbri gli imprenditori che trattano con Slt

Nuovo colpo di scena. Forse siamo alla svolta decisiva della complessa vicenda societaria della Lucchese. Con una nota diffusa dall’ex addetto stampa rossonero Nico Venturi, la Slt di Roma, che è l’attuale proprietaria della Lucchese, mette i puntini sulla "i" sulle trattative in corso ed annuncia notizie importanti sul futuro della Pantera.

"La Slt Associati – si legge nella nota – , nella persona del dottor Stefano Sampietro, smentisce categoricamente la notizia diffusa questa mattina riguardante presunti contatti con l’avvocato Longo o un emissario del gruppo asiatico per la vendita della società Lucchese. Tale informazione è totalmente priva di fondamento e non corrisponde alla realtà dei fatti. La Slt Associati si riserva di agire per le vie legali nei confronti dell’avvocato Longo per la diffusione di notizie false e potenzialmente lesive della propria immagine e della corretta gestione della trattativa in corso. Si precisa, inoltre, che la Slt Associati sta conducendo da giorni una trattativa avanzata con un gruppo di imprenditori di Terni, finalizzata alla cessione della società Lucchese. Tale negoziazione si trova in una fase estremamente avanzata e potrebbe concludersi positivamente già nelle prossime ore. Ribadiamo il nostro impegno per garantire un futuro solido e trasparente alla società Lucchese e invitiamo tutti gli organi di stampa a verificare attentamente le informazioni prima della loro diffusione".

Bene. Prendiamo atto. Finalmente il dottor Sampietro è uscito allo scoperto e fa piacere a tutti che presto la Lucchese possa avere una nuova "governance" che garantisca alla Pantera e di conseguenza anche alla squadra, un futuro solido e trasparente, come è scritto nel comunicato diramato dalla Slt. A questo punto non rimane che conoscere il nome del gruppo ternano al quale starebbe per essere ceduta la Lucchese, con la speranza che il nuovo amministratore venga a Lucca e si presenti alla città e alla tifoseria. Tutto questo dovrebbe avvenire nel corso delle assemblee del 13 e 14 marzo prossimi, dopo che si saprà, tra l’altro, quanti punti di penalizzazione sono stati comminati alla squadra da parte del Tribunale Federale. Se dovesse esserci il -6 in classifica, è ovvio che la squadra di Gorgone si ritroverebbe invischiata di nuovo in zona play-out.

Intanto i rossoneri stanno completando la preparazione in vista dell’ennesimo scontro diretto in chiave salvezza, in programma domani pomeriggio, contro il Carpi. Gorgone, che in panchina sarà sostituito da Testini, dovrà ridisegnare ancora una volta il centrocampo, dal momento che sono indisponibili sia Tumbarello che Galli (l’ex lecchese potrebbe stare fuori per diverse settimane). Dovrebbe, pertanto, esserci spazio sin dal primo minuto per Welbeck, a meno che il trainer rossonero non porti Gucher a centrocampo, schierando Gasbarro, Benedetti e Rizzo davanti a Melgrati come è successo nel corso della gara di Sestri Levante.

Si annuncia, infine, una maggiore affluenza di pubblico rispetto all’ultima gara interna, con l’obiettivo di dare una grossa mano ai rossoneri.

Emiliano Pellegrini