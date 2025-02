Lucchese - La trasferta delicata. Galli per Tumbarello, torna Welbeck

Il compito tutt’altro che facile che attende Gorgone – che ha deciso di non rilasciare dichiarazioni in questo momento particolarmente difficile – , è quello di tenere il più possibile compatto il gruppo che, a sua volta, è chiamato a stringere denti e… cinghia e dare l’ennesima dimostrazione di serietà e professionalità. Ma tutti i giocatori sperano, ovviamente, che questo stato di cose non duri troppo a lungo, perché diventerebbe davvero un grosso problema continuare a sacrificarsi fino a giugno. Sotto questo aspetto si ripone una sia pure flebile speranza nell’ assemblea di martedì prossimo, quando dovrà essere nominato un nuovo consiglio di amministrazione.

Intanto, oggi, si gioca con la Lucchese che è di scena al "Sivori" di Sestri Levante, contro un avversario che si dibatte sul fondo classifica e che, per questo motivo, metterà in campo corsa, grinta e aggressività. Dal canto suo la squadra di Gorgone – che ha messo insieme un significativo filotto di risultati positivi – cercherà di sfruttare il buon momento del collettivo, anche se dovrà rinunciare a Tumbarello, uno dei cardini di questa squadra. Al suo posto giocherà, per la prima volta dall’inizio, l’ex lecchese Galli, ventinovenne di Como, giocatore di larga esperienza per la categoria.

Le ultime da Saltocchio dicono di un Welbeck che ha avuto la idoneità a giocare, dopo l’improvviso malore accusato durate un allenamento a novembre e che, pertanto, rimetterà i piedi in panchina. Anche Antoni, che dopo un periodo non particolarmente brillante ha ripreso a correre sulla fascia e a proporre servizi interessanti a centro area, non è al massimo della condizione e potrebbe non essere rischiato. In compenso torna a disposizione Gasbarro che, però, ha saltato le ultime tre partite e che potrebbe essere impiegato in corso d’opera. Nell’ ipotesi che Antoni non dovesse farcela, Gucher potrebbe tornare a giocare in mezzo al campo assieme a Gemignani, Galli, Catanese e Visconti. Il trio di difesa potrebbe essere formato da Cartano, Benedetti e Rizzo, con Gasbarro inizialmente in panchina. Di sicuro c’è che, davanti, giocherà il tandem Saporiti-Magnaghi che sta facendo cose molto positive e che, soprattutto, ha trovato con continuità la via del gol, in particolare Magnaghi che sembra essere tornato quello di qualche stagione orsono.

Queste, dunque, le novità che riguardano la squadra che partirà questa mattina in pullman, messo a disposizione dal "Mercatino del pesce" di Sant’Anna e che ha pagato anche il pranzo. La squadra sarà seguita anche in Liguria da un buon numero di tifosi (si parla di 250), più che mai pronti a fare quadrato attorno a Gorgone e ai giocatori. Da tenere d’occhio, tra i "corsari", Parravicini, miglior realizzatore della squadra ligure con 6 reti. Calcio d’inizio alle 17,30.

Emiliano Pellegrini