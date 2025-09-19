Lucchese - La trasferta. Piazze ko, Venanzi in forse

Dopo aver visto all’opera un po’ tutti i giocatori della "rosa", grazie anche alle due gare di Coppa Italia, comincia a delinearsi quella che potrebbe essere la formazione-tipo della Lucchese, al netto di eventuali infortuni e squalifiche.

Partiamo dalla difesa. Davanti al portiere Milan, sempre più convincente, il quartetto base potrebbe essere formato da Venanzi (2007) o Xeka a destra; l’esperto e solido Pupeschi sul centro, in coppia con Santeramo e Mauro a sinistra. Per avere un terzo giocatore nato nel 2007, potrebbe essere chiamato dalla "Juniores" il portiere Eddine. Le alternative si chiamano Rotondo, Bossini e Leonardo Russo, in attesa del recupero di Lorenzini (per Allegrucci i tempi saranno più lunghi).

Il centrocampo. Nel settore nevralgico della squadra Pirozzi può disporre di diverse soluzioni, con un punto fermo: Picchi. Gli altri due in lizza per due maglie sono Cristopher Russo, Palma, Sansaro, più Onu e Palo.

Passiamo alla prima linea. Il terminale offensivo è decisamente Piazze che, però, ad Agliana, contro lo Zenith, non sarà disponibile per un problema muscolare. L’alter ego è l’italo-argentino Galotti. Due le coppie di esterni d’attacco: Maggiari e Caggianese; oppure Bartolotta e Riad, con quest’ultimo che ha favorevolmente impressionato contro il San Giuliano per la sua capacità nel saltare l’uomo in corsa e con un sinistro niente male, come in occasione del gol che ha sbloccato il match.

In virtù del successo sull’ostico San Giuliano, la Lucchese si è assicurata all’accesso agli ottavi di finale dove incontrerà, sempre al "Porta Elisa", il Perignano in gara "secca", con eventuali rigori in caso di parità al 90°.

Dalla coppa al campionato. Ora la squadra di Pirozzi è attesa della delicata trasferta di Agliana (ufficializzata ieri dal club pratese sul campo neutro) contro lo Zenith Prato che, a giudizio degli addetti ai lavori, è considerata una delle grandi favorite assieme al Viareggio. Gli uomini di Settesoldi sono reduci dalla vittoria esterna di Massa (gol di Kouassi) nella "prima" di campionato.

Per i rossoneri, dunque, quello di domenica sarà il primo significativo test del campionato con la squadra che – alla luce di quanto fatto vedere, sia contro la Cerretese che contro il San Giuliano – deve migliorare nella gestione della partita nei momenti topici. Per le ultime sulla formazione bisognerà aspettare la seduta di rifinitura. Ma, mentre Piazze sembra essere out, Venanzi potrebbe farcela.

Emiliano Pellegrini