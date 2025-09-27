Lucchese - La vigilia del derby. Pantera, c’è da sfatare il Porta Elisa

Lucchese a caccia del primo successo casalingo della stagione, domani pomeriggio, alle ore 15, al "Porta Elisa", contro la Pro Livorno Sorgenti, avversario considerato abbordabile dagli addetti ai lavori per i rossoneri di Pirozzi. Ma siamo convinti che, oggi, in occasione della consueta conferenza stampa di presentazione del match, l’allenatore dirà, giustamente, che ogni partita fa storia a sé, che tutti gli avversari vanno rispettati e che questo è un girone pieno zeppo di derby e, dunque, di partite particolari.

Oltretutto la Lucchese dovrà affrontare i prossimi impegni ravvicinati (mercoledì prossimo, alle ore 18, ci sarà la gara "secca" contro il Perignano nel quadro degli ottavi di finale della Coppa Italia), senza alcuni titolari di un certo peso, come il difensore centrale Santeramo e la punta di diamante Piazze. Di qui la cautela nel dire che sarà facile battere la Pro Livorno degli ex Lucarelli e Bitep. Al contrario sono proprio queste partite contro avversari ritenuti deboli a nascondere le maggiori insidie. Ma a tenere alta la concentrazione ci penserà sicuramente Pirozzi che sa di poter contare su un gruppo omogeneo, dove chi viene chiamato in causa riesce a rispondere presente come hanno fatto, ad esempio, i vari Riad, Sansaro e Galotti.

E’, altresì, evidente che la Lucchese ha il vantaggio di giocare in casa, con il sostegno del proprio pubblico che, in questa categoria, rappresenta davvero il dodicesimo uomo in campo.

Alla luce dei sicuri assenti Santeramo e Piazze, oltre a Lorenzini e Allegrucci, è probabile che Pirozzi confermi l’undici di Agliana, tenendo in serbo la "carta" Picchi. Ma ne sapremo sicuramente di più dopo la conferenza di questa mattina. E’ probabile che la Lucchese giochi con la tradizionale maglia rossonera, dopo aver utilizzato quella bianca. L’appuntamento è per domani, alle 15.

La squadra, poi, come detto, tornerà subito in campo mercoledì prossimo pomeriggio, alle ore 18, sempre al "Porta Elisa", per affrontare il Perignano nel quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia, in una gara "secca", cioè da dentro o fuori. In caso di passaggio del turno, i rossoneri giocherebbero il 12 novembre contro la vincente di Sestese-Real Cerretese, anche loro in campo il 1° ottobre. Prima, però, di pensare alla coppa, Pupeschi e compagni dovranno fare i conti con il Pro Livorno che, sicuramente, scenderà al "Porta Elisa" con un atteggiamento prudente.

Il "derbino" sarà diretto da Manuel Maiellaro della sezione di Parma che sarà coadiuvato nel compito dagli assistenti Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Marco Argiolas di Pisa.

Emiliano Pellegrini