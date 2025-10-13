Lucchese - La vittoria sfuma di nuovo. Per la Pantera è un Belvedere a metà

Lucchese

1

Belvedere

1

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Lorenzini, Pupeschi, Santeramo, Mauro (28’ st Piazze); Bartolotta, Picchi (28’ st Palo), Russo; Riad (16’ st Palma), Ragghianti (28’ st Venanzi), Caggianese. (A disp.: Ennached, Xeka, Galotti, Maggiari). All.: Pirozzi.

BELVEDERE (4-4-2): Gianneschi; Capoduri, Veronesi, Cretella, Delconte; Frati, D’Angelo, Faenzi (35’ st Consonni), Pecchia (21’ st Bartolini); Tantone (45’ st Blanchard) Carlotti. (A disp.: Pini, Colledan, Cozzolino, Pecciarini, Rosi, Tenci). All.: Clementini (squalificato; in panchina: Violi).

Arbitro: Fantoni del Valdarno.

Reti: 10’ pt Lorenzini, 4’ st Tantone.

Note: angoli 4-1; ammoniti: Tantone, Cretella e Veronesi; recupero: 0’ pt, 4’ st; spettatori: 1489.

LUCCA - La Lucchese non va oltre il pareggio contro il Belevedere. I rossoneri passano in vantaggio grazie ad un gran bel gol di Lorenzini, al suo rientro, ma gli ospiti riescono a pareggiare in avvio di ripresa.

Pirozzi, in previsione del derby ravvicinato di mercoledì a Viareggio, cambia quattro giocatori rispetto a Forte Marmi. Fuori Venanzi, Palo, Palma e Galotti; al loro posto: Lorenzini, Picchi, Ragghianti e Bartolotta, schierato da interno.

Lucchese subito aggressiva al 3’, con un sinistro rasoterra di Lorenzini che costringe Gianneschi alla respinta. Bella triangolazione con Ragghianti, Riad e Picchi che, dal limite dell’area, costringe nuovamente alla respinta il portiere. E’ il preludio al gol che arriva al 10’, con Lorenzini che, di sinistro, a mezz’altezza, mette la palla alle spalle di Gianneschi. Malinteso al 30’ tra Mauro e Santeremo, con Carlotti che riesce a scartare anche Milan, ma manda clamorosamente a lato. Fino a quel momento la formazione grossetana non era mai arrivata dalle parti del portiere rossonero.

Gol annullato per fuorigioco a Caggianese al 40’ che aveva sfruttato al meglio un cross di Lorenzini. Si va al riposo senza altre grandi occasioni.

Il Belvedere trova subito il pareggio al 4’ con Tantone che buca la difesa rossonera, vincendo il contrasto con Pupeschi, sfavorito anche da un cattivo rimbalzo del pallone. La Lucchese risponde subito con un sinistro di Picchi, parato a terra da Gianneschi. Poi per un soffio il Belvedere non passa in vantaggio con Bartolini che, in percussione, colpisce l’incrocio dei pali alla mezz’ora.

Nel secondo tempo i rossoneri sono vistosamente calati, così Pirozzi ha provato a fare qualche cambio, ma la partita si era, ormai, incanalata sul binario del pareggio. E, adesso, la Pantera è attesa, in una settimana, da due derby: il primo mercoledì, allo stadio dei Pini, contro il Viareggio e, domenica, di nuovo al "Porta Elisa", contro il Castelnuovo.

Alessia Lombardi