LUCCHESE - L’AIUTO. Un tifoso copre parte delle spese del match con il Carpi

Continua il sostegno della città alla Lucchese. E’ arrivato, infatti, l’aiuto di un tifoso Enrico Cesari, che ha fatto una "donazione", per permettere ai rossoneri di poter giocare, sabato, al "Porta Elisa", contro il Carpi. Un gesto molto importante fatto da un supporters che si augura possa essere seguito anche da altri.

Intanto quello che resta della Lucchese ha comunicato che è attiva la prevendita per la sfida al Carpi: la biglietteria sarà aperta oggi, domani e venerdì, dalle 16 alle 19 e sabato dalla 10 fino a inizio match. Sui social vengono invitati i tifosi ad andare a sottoscrivere il biglietto direttamente al point nei giorni di prevendita e sabato alla biglietteria della Ovest, senza utilizzare i canali online, per permettere di mettere in cassa denaro fresco per le spese correnti.

E’ bene tenere presente che ogni gara ha un costo molto elevato, per non parlare della lunga trasferta di Pescara. Intanto, però, la speranza è che qualche altro sponsor decida di dare una mano ai rossoneri per far fronte alle innumerevoli spese che ci sono da sostenere da qui alla fine del torneo.

Al. Lomb.