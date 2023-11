Lucchese: l’allarme. Si ferma anche Tiritiello. Emergenza in difesa. Pronti Sabbione o Merletti

Non c’è pace per la Lucchese che, oltre ad essere chiamata a dare una svolta al suo recente incerto cammino, è costretta a fare i conti con gli infortuni che, ovviamente, possono minare la compattezza e la solidità complessiva del gruppo. Il momento è delicato, ma i giochi per rientrare nel giro che conta sono sempre aperti.

Questa continua serie di infortuni, quasi tutti concentrati nel reparto difensivo – che anche nel recente passato è stato il punto di forza della Lucchese – , servirà per capire meglio la validità dei ricambi, anche in prospettiva del prossimo mercato invernale. Perché si dà il caso che capitan Tiritiello potrebbe mancare per due-tre partite; perché Benassai sta stringendo i denti, ma si vede che non è quello di sempre a causa del malanno che si sta trascinando dietro da qualche settimana; perché ci sono altri giocatori attualmente in infermeria.

Ma ecco il "bollettino medico" diramato dalla società rossonera. Andrea Tiritiello, che è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco a Cesena, questa mattina sarà sottoposto ad una serie di esami strumentali approfonditi per capire la vera entità dell’infortunio. Si tratta sicuramente di un risentimento muscolare all’adduttore destro. Il giocatore verrà, quindi, valutato definitivamente nelle prossime ore; ma tutto lascia pensare che ci vorranno almeno da due a tre settimane prima di rivederlo in campo. E, dunque, Gorgore dovrà sceglierne uno tra Sabbione e Merletti.

Per quanto riguarda Visconti, il laterale è in fase di recupero e proseguirà la "riatletizzazione" per tutta la durata della settimana. Venerdì il ragazzo verrà valutato nuovamente per capire se potrà essere disponibile subito oppure se rientrerà in vista del prossimo impegno dopo la Vis.

C’è, poi, Francesco Fedato. Il trequartista qualche settimana fa ha subìto un forte trauma alla caviglia destra e sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione a ritmi serrati per rientrare il prima possibile. Visto il grande lavoro che sta facendo, i tempi di recupero si stanno accorciando notevolmente rispetto al previsto.

E chiudiamo con Giorgio Tumbarello. A Cesena ha subìto un piccolo trauma a un piede. Niente di grave: il centrocampista sarà a disposizione per il prossimo impegno casalingo di sabato contro la Vis Pesaro che, nel posticipo, è stata sconfitta in casa dalla Torres. Tutti i giocatori stanno effettuando esami e cure presso il centro medico "Martini", sotto la supervisione del responsabile Nicola Pisani e il coordinamento del responsabile sanitario del club, il dottor Alessandro Cerrai.

Questa, dunque, è la situazione con la quale Gorgone dovrà fare i conti quando dovrà decidere la formazione da mandare in campo sabato contro la Vis, nella prima di un trittico ravvicinato. Perché mercoledì 29 novembre ci sarà la gara di Coppa Italia contro la Juventus Next Gen; sabato 2 dicembre la trasferta di campionato ad Arezzo.

Infine Lucchese-Vis Pesaro, in programma, appunto, sabato al "Porta Elisa", sarà diretta da Gianluca Catanzaro di... Catanzaro.

Emiliano Pellegrini