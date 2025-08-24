Lucchese - L’amichevole di lusso. La Pantera fa paura anche al Prato

Prato 1Lucchese 1

PRATO (3-4-2-1): Fantoni; Berizzi (68’ Iacoponi), Risaliti (77’ Boccardi), Drapelli; Limberti (46’ Sarpa), Settembrini (82’ Galliani), Atzeni (68’ Lattarulo), Zanon (80’ Di Paola); Greselin (46’ Mencagli), Rinaldini; Gioè. (A disp.: Sebastiano, Fratoni). All.: Venturi.

LUCCHESE (4-3-3): Milan (70’ Rossi); Lorenzini (46’ Allegrucci), Santeramo (65’ Rotondo), Pupeschi, Venanzi (60’ Xeka); Palma (77’ Morisi), Palo (65’ Picchi), Bartolotta; Caggianese (60’ Russo), Piazze (46’ Galotti), Maggiari (77’ Onu). All.: Pirozzi.

Arbitro: Giampiero Marongiu di Livorno (assistenti: Francesco Magnelli della sezione del Valdarno e Matteo Mucci di Pistoia).

Reti: 90’ Bartolotta, 95’ Gioè.

Note: ammoniti Piazze e Fantoni; all’85 Rossi para un rigore a Mencagli; spettatori: 800 circa.

PRATO - La Lucchese sfiora il colpaccio in amichevole contro il Prato. Allo stadio "Lungobisenzio" i rossoneri, dopo il rigore parato da Rossi a Mencagli all’85’, sbloccano il risultato al 90’ con Bartolotta. La formazione di Sergio Pirozzi assapora il dolce gusto della vittoria, ma i locali impattano al 95’ con Gioè che firma il definitivo 1-1.

Che sia test vero lo si capisce fin dalle prime battute, vista l’aggressività delle due squadre. Nonostante la differenza di categoria (i biancazzurri militano in serie "D"), gli ospiti sono propositivi in avvio, anche se la prima occasione degna di nota capita al Prato: all’11’, sulla punizione battuta da Settembrini, Gioè fa la sponda per Risaliti che, da posizione invitante calcia a lato. Quattro minuti dopo è clamorosa l’opportunità per la "Pantera": su un rinvio dal fondo, Drapelli sbaglia il disimpegno favorendo Facundo Piazze, sul cui destro a botta sicura è miracoloso l’intervento di Fantoni che salva i suoi, anche grazie all’ausilio del palo.

Il match amichevole scorre via senza grossi sussulti. Almeno fino al 35’, quando Atzeni salta tre avversari, entra in area, ma conclude sopra la traversa.

La replica della Lucchese si palesa in un sinistro di Caggianese respinto da Fantoni. All’alba del primo tempo, Prato sfortunato: quando Gioè, da fuori area, colpisce la traversa, con la sfera che, poi , va a terminare sul fondo.

Nella ripresa, al rientro in campo, l’attaccante del Prato sfiora il bersaglio grosso; poi, al 65’, il destro a giro di Maggiari non centra la porta di pochissimo. All’85’ Gioè si guadagna anche un rigore (in verità piuttosto generoso) per un fallo di Rotondo. Sul dischetto per i lanieri va Mencagli che si fa ipnotizzare da Rossi, bravo a bloccare la sfera.

Al 90’ la Lucchese trova, addirittura, il gol del vantaggio con Bartolotta che, di testa, sfrutta al meglio l’assist di Morisi. Sull’ultimo corner a disposizione, però, Gioè sigla il pari.

Per i rossoneri davvero un buon test, considerando il valore dell’avversario e anche i tempi ristretti in cui è stata costituita la "rosa", viste le vicissitudini societarie precedenti a questa nuova gestione.

Francesco Bocchini