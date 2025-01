Lucchese - L’amministrazione sulla cessione: "Pronti a conoscere i nuovi proprietari. Ma auspichiamo verifiche dagli organi preposti». Il Comune: "Non ci hanno coinvolto, grave»

"Riteniamo grave che il Comune di Lucca non sia stato informato né coinvolto nelle ultime fasi del processo di cessione della società, nonostante il reiterato impegno e la piena disponibilità ad affiancare e supportare la Lucchese 1905 in questo delicato momento".

È quanto afferma, in una nota, l’amministrazione comunale a proposito della cessione del club rossonero da parte del Gruppo Bulgarella, esprimendo rammarico anche per come sono state condotte le trattative.

"Abbiamo – prosegue la nota – appreso dell’esito della trattativa esclusivamente attraverso gli organi di stampa, un fatto che riteniamo inadeguato, considerando l’importanza che questa società riveste per il tessuto sportivo e sociale della città".

"Siamo in attesa di conoscere i nuovi esponenti della compagine e di ricevere informazioni ufficiali sui piani futuri della nuova proprietà – si legge nella nota di Palazzo Orsetti – . Riteniamo fondamentale che gli organi preposti, come previsto dalla disciplina vigente, compiano tutte le necessarie verifiche sui requisiti di onorabilità e trasparenza dei nuovi rappresentanti delle società coinvolte".

Continuano, dunque, a far discutere, soprattutto le modalità, almeno a livello comunicativo, con le quali la trattativa è stata portata avanti e a termine.