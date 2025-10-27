Lucchese - L’analisi. Pantera da rinforzare

Il pareggio di San Giuliano, in un finale a tinte forti (direttore di gara assolutamente inadeguato) che è costato il primo posto alla Lucchese, scavalcata sia dallo Zenith che dal Viareggio, si presta ad alcune considerazioni che meritano un’ ampia e serena riflessione.

La prima riguarda la difficoltà da parte della squadra rossonera di chiudere le partite, una volta in vantaggio, proprio nel momento cruciale, cioè nel finale. La seconda è più che altro una caratteristica strutturale del centrocampo, composto da giocatori tecnicamente bravi, ma fisicamente un po’ troppo… leggerini.

I due aspetti, se vogliamo, si compensano tra di loro. Perché, con un centrocampo senza i cosiddetti "marpioni" o elementi di maggiore prestanza fisica, diventa più difficile gestire i finali di gara che, di solito sono quelli più complicati e, spesso, imprevedibili, soprattutto quando c’è da difendere un gol di vantaggio.

Ecco perché è probabile che la società, come ha dichiarato qualche settimana fa il direttore generale Gianni, farà un primo punto della situazione dopo il match di domani pomeriggio contro la Sestese – che, ieri, ha riposato – , decidendo, se del caso, di tornare nuovamente sul mercato e dove eventualmente intervenire, sentito, ovviamente, il parere dell’allenatore Pirozzi.

Il fatto che ci siano stati nel frattempo due risoluzioni riguardanti Angelucci e Filippo Rossi, significa che potrebbe esserci spazio per un paio di ritocchi (sicuramente uno a centrocampo). Del resto bisogna anche ricordare che ci sono fuori per infortunio Sansaro e Palma e che dovrebbero tornare a disposizione dopo la pausa del 2 novembre.

Dunque non sarà facile portare dentro forse due nuovi giocatori (si dice che uno di questi dovrebbe venire dalla serie "D"), con l’obiettivo di alzare l’asticella, senza, con questo, intaccare l’armonia che regna all’interno dello spogliatoio e alla quale tengono in modo particolare i dirigenti rossoneri, con il patron Brunori in testa.

Ma, prima di pensare al mercato – che, lo ricordiamo, nei dilettanti è sempre aperto – , la Lucchese deve, ora, rimanere concentrata sull’impegno ravvicinato di domani pomeriggio (ore 14.30) contro la Sestese che viaggia nella parte bassa della classifica. Vedremo se Pirozzi, come aveva promesso, cambierà qualche pedina, anche alla luce della partita di San Giuliano.

Infine la classifica. E’ tornato in vetta da solo lo Zenith, seguito dal Viareggio che ha già osservato il proprio turno di riposo e, poi, dalla Lucchese che pareggia troppo. E sembra essere proprio questo il terzetto destinato a fare corsa di testa, dal momento che tutte le altre, compresa la Massese, hanno un rendimento troppo altalenante.

Emiliano Pellegrini