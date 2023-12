Lucchese: l’analisi. Pantera da rinforzare. Servono tre acquisti

Diciamo la verità. Quello di Arezzo è stato un pareggino. E’ vero che un punto in trasferta non è mai da buttare, ma, quando hai la vittoria in pugno, nel contesto di una gara equilibrata, contro un avversario tutt’altro che trascendentale – con un altro gran bel gol di Rizzo Pinna, miglior realizzatore della squadra – e la vedi sfumare al novantesimo per una mancata marcatura sugli sviluppi di un angolo, non si può parlare solo di beffa. Ma anche di una colpevole disattenzione che, in categoria, puntualmente viene pagata a caro prezzo. La Lucchese, insomma, ha gettato alle ortiche la possibilità di fare tre balzi in avanti in classifica e collocarsi in una posizione meno a ridosso della zona play-out.

Con il punticino di Arezzo le cose sono rimaste più o meno le stesse, anche se i rossoneri, ora, devono stare attenti a non farsi risucchiare ulteriormente verso il fondo della classifica, dal quale sarebbe, poi, molto problematico uscirvi.

Ci sono, però, alcune considerazioni da fare, anche in funzione del prossimo mercato di riparazione. E le considerazioni sono saltate evidenti agli occhi proprio nel momento in cui Gorgone ha effettuato i cambi. Chi è entrato, come Sueva, come Yeboah e lo stesso Romero, non ha inciso come avrebbe potuto. Non sono stati, insomma, all’altezza dei titolarissimi. Il solo Tumbarello, inizialmente "sacrificato" per un discorso legato al minutaggio (oltre a Chiorra, Quirini e Cangianiello serviva un quarto che è stato un Guadagni, però, in fase calante) ha provato a dare vivacità e maggiore concretezza al reparto centrale. Dove Gucher ed il giovanissimo Cangianiello stanno tirando la carretta praticamente dall’inizio ed oggi possono essere meno brillanti. Di fatto un po’ tutti i giocatori della "rosa" sono stati visti all’opera e chi opererà concretamente a gennaio ha, oggi, tutti gli elementi in mano per prendere delle decisioni, compatibilmente con il budget economico a disposizione e le dinamiche di mercato. Quello che può servire alla Lucchese per migliorare l’organico è un acquisto per reparto: difensore, centrocampista e punta centrale. E’ chiaro che gli eventuali arrivi dovranno essere controbilanciati da altrettante partenze.

Emiliano Pellegrini