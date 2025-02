Lucchese - L’anticipo alle 15. La Pantera ci riprova a Solbiate. Rossoneri oggi con il Milan Futuro

In attesa che la società si decida a nominare un nuovo addetto stampa, la consueta conferenza pre-gara di Gorgone, è saltata. E tutto questo danneggia l’operato dei media, che non possono, di conseguenza, dare ai tifosi un’ informazione completa. Certo che questo non è il modo per accattivarsi le simpatie della gente, ammesso che interessi.

Oggi, a Solbiate Arno, con il Milan Futuro, scontro diretto di fondamentale importanza. Possiamo fare solo ipotesi su quella che potrebbe essere la formazione di partenza. In porta ci sarà sicuramente Melgrati. Se la squadra continuerà a praticare il "3-5-2", come è molto probabile, il terzetto arretrato dovrebbe essere formato dall’esperto ex avellinese Benedetti (32 anni), da Gucher "regista" centrale e da Gasbarro che ad Ascoli non ci è andato perché il trainer ha messo il "veto".

La seconda novità uscita dal mercato di gennaio sarà a centrocampo, dove dovrebbe trovare posto l’ex lecchese Galli, con Gemignani, Tumbarello, Catanese ed Antoni e completare il reparto. Infine Magnaghi, in attacco, sarà supportato da Saporiti che ha scontato il turno di squalifica. Poi tutti gli altri disponibili andranno in panchina; a parte Diawara e Ballarini non al meglio.

Con l’ingaggio di dieci nuovi elementi è stato superato di quattro unità il numero massimo, 23, dei giocatori da avere in "rosa"; per cui dovrebbero essere in quattro ad andare "fuori lista" che non potranno essere utilizzati, pur continuando ad essere regolarmente pagati se hanno il contratto che lo prevede. I nomi? Possiamo ipotizzare quelli di Cartano, Sasanelli, Welbeck, più un quarto da definire (in predicato uno tra Sabbione e Fedato).

Dal canto suo il Milan Futuro di Bonera sarà al gran completo con: Nava; Camporese, Minotti, Coubis; D’Alessio, Branca, Sandri, Malaspina, Quirini; Magrassi, Ianesi. Si gioca oggi alle 15. Arbitra Gandino di Alessandria.

E. P.