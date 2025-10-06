LUCCHESE - LE PAGELLE. Pupeschi e Riad sono i migliori
MILAN: 6. Una sola "disattenzione" nel controllare un pallone aereo, poi tanta sicurezza tra i pali.
VENANZI: 6. Se la cava bene contro Goh, avversario più strutturato, ma anche falloso.
PUPESCHI: 6,5. Rimedia due brutti falli, ma si rialza e torna a dirigere il reparto.
SANTERAMO: 6. Un recupero importante per la difesa.
MAURO: 6. Senza infamia e senza lode.
PALMA: 6. Corre molto, ma indugia troppo nel momento di concludere a rete.
SANSARO: 6. E’ meno brillante ed efficace del solito, ma ha speso molto nelle gare precedenti.
RUSSO: 6. Si vede poco.
BARTOLOTTA: 6. Incide meno rispetto alle precedenti prestazioni.
GALOTTI: 6. Ci mette impegno, ma non finalizza. Ha la palla giusta sul destro, ma si fa stoppare dall’avversario.
CAGGIANESE: 6. Segna, ma il gol è annullato per una precedente posizione di fuorigioco di un compagno.
RIAD: 6,5. Semina il panico nella difesa avversaria.
LORENZINI e PALO: sv. Pochi palloni giocabili.
RAGGHIANTI: 6. Sfiora il gol al 94’, ma è bravo Pastine a deviare in angolo.
