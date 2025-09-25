Lucchese - L’emergenza infortuni. Pirozzi spera di recuperare Picchi

Mentre Santeramo e Piazze hanno iniziato il programma riabilitativo in seguito agli infortuni accusati nei giorni scorsi e per i quali dovranno saltare alcune partite (forse da due a tre), Alberto Picchi – che domenica scorsa si è fermato durante il riscaldamento – , ieri ha svolto un lavoro differenziato rispetto ai compagni. Ma tutto lascia pensare che sia disponibile per il match contro il Pro Livorno Sorgenti.

La vittoria di Agliana è stata firmata dal calcio di rigore trasformato con freddezza da Mattia Caggianese che, nel dopo partita, ha detto: "Un successo contro un avversario quotato, che ci ha permesso di passare il turno di coppa e che ci dà morale in vista dei prossimi impegni. Una vittoria che ci permette di dire: ci siamo anche noi!"

Già, La Lucchese vuole esserci in un campionato ricco di derby e dove è ancora presto per capire quali saranno le squadre che lotteranno per il primato. Serviranno almeno altre cinque-sei gare per avere un quadro più attendibile. Preoccupano, in casa rossonera, intanto, gli infortuni che hanno riguardato Lorenzini ed Allegrucci in Coppa Italia e poi Santeramo e Piazze in campionato. E’ vero che i sostituti si sono dimostrati all’altezza, ma è, altresì, vero che Pirozzi si ritrova con dover fare scelte quasi obbligate, oltre ad avere poche alternative.

Ma la squadra deve necessariamente rimanere più compatta possibile, fare quadrato, stringere i denti e confidare sulla forza complessiva del gruppo.

Passando all’avversario di domenica prossima, al "Porta Elisa", il Pro Livorno Sorgenti, da ricordare che i biancoverdi allenati da Matteo Gassani hanno come obiettivo la salvezza ed hanno allestito una formazione giovane. Arrivano al "Porta Elisa" reduci dalla larga sconfitta casalinga (0-3)per mano della Massese.

Due gli ex rossoneri in campo labronico: il ventiseienne laterale livornese Mattia Lucarelli (figlio di Cristiano Lucarelli) che ha militato nella Lucchese nella stagione 2019-’20, collezionando 11 presenze in "D" e l’attaccante camerunense Jonathan Bitep, che, in due stagioni tra serie "D" e serie "C" (dal 2019 al 2021) ha realizzato 3 reti. Dopo i due anni trascorsi in rossonero. riscuotendo molte simpatie tra i tifosi, Bitep è andato, prima nel Castelnuovo, poi in una squadra sarda e, infine, nel San Marco Avenza, prima di approdare nel Pro Livorno.

Emiliano Pellegrini