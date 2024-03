Lucchese: l’occasione da non fallire. Gorgone: "Tutti pronti al riscatto"

Il futuro può attendere. Oggi tutti uniti, squadra e tifosi, a caccia di quella vittoria casalinga che manca da un mese (2 a 1 alla Spal) e che permetterebbe ai rossoneri di fare tre significativi passi in avanti verso una posizione di classifica al riparo da brutte sorprese. In campo ci sono le due squadre, Rimini e Lucchese, che hanno sfiorato l’ingresso alla finale di Coppa Italia (bisognerà vedere chi avrà metabolizzato meglio le fatiche di quattro giorni fa), ma che arrivano all’appuntamento con uno stato d’animo e di classifica diversi.

Il Rimini – che ha iniziato la risalita proprio dopo la vittoria (2-0) sulla Lucchese, è, oggi, a quota 38, vale a dire a pochi passi dalla salvezza, ma anche con la prospettiva concreta di conquistare un posto nei play-off. La squadra guidata da ottobre da Emanuele Troise, subentrato a Raimondi, ha un buon organico per la categoria, dove spicca quel Morra, vicecannoniere del girone, con 15 reti. Sul fronte opposto c’è la Lucchese che si è ritrovata, a dieci giornate dalla fine, in una posizione "ibrida" della classifica, soprattutto perché non è stata brava a sfruttare le occasioni da gol, che ha sempre creato, compresa la semifinale di Padova.

Tiritiello e compagni sanno benissimo che le partite di qui alla fine della "regular season" sono sempre di meno e che c’è la necessità di vincere senza preoccuparsi del bel gioco. Ma, oggi, contro i romagnoli, servirà una prestazione importante, possibilmente senza sbavature e disattenzioni difensive sui calci d’angolo.

"Ci aspetta una gara difficile, come saranno tutte quelle che affronteremo di qui alla fine – ha dichiarato Gorgone alla vigilia – , dove, come sempre, dovremo stare sempre in partita".

La sfuriata dal presidente, dopo la delusione di Padova, può, in qualche maniera, essere d’aiuto per tirare fuori l’orgoglio da parte della squadra?

"Siamo tutti fortemente dispiaciuti per come è andata a finire la gara dell’ “Euganeo”. Il presidente sperava nella finale, come tutti noi, come tutti i tifosi che hanno confermato anche a Padova il loro grande attaccamento alla squadra. Le sue parole ci hanno fatto riflettere e dato la spinta per ritrovare un passo più regolare. Le sconfitte pesano, mentalmente e fisicamente, ma, in questo sport, bisogna sopportare le critiche e avere la forza e il coraggio per riscattarsi".

Passando alla squadra, il ritorno alla disponibilità di Gucher e quello probabile di Yeboah, porteranno a qualche avvicendamento, anche alla luce del fatto che si è giocato appena quattro giorni fa?

"Non lo escludo. Il nostro principale intento è quello di riconquistare la fiducia ed il calore dei nostri tifosi".

Dal momento che il trainer non è sceso nei dettagli, si può solo abbozzare una possibile formazione di partenza. Chiorra tra i pali; difesa a tre con Sabbione, Gucher e Tiritiello; Quirini, Tumbarello, Cangianiello e Visconti a metà campo; Rizzo Pinna, Magnaghi e Disanto in attacco. Calcio d’ inizio all’insolito orario delle 14.

Emiliano Pellegrini