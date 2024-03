Lucchese: l’occasione ghiotta. Gorgone: "Vi voglio feroci e cinici"

Non ci sono partite scontate in partenza, ma ci sono sicuramente partite abbordabili, cioè alla portata. Quella di oggi, contro l’inguaiato Olbia, è una di queste, con la Lucchese che deve provare con forza e ritrovato entusiasmo a conquistare i tre punti e salire, così, a quota 39 che vorrebbe dire mettere nel mirino la quota sicurezza. I rossoneri non hanno altre alternative e crediamo che non si faranno sfuggire questa occasione, una delle ultime per dare un senso positivo al finale di stagione.

A guidare la squadra dalla panchina sarà ancora Emiliano Testini, perché Gorgone deve scontare il secondo turno di squalifica. Ovviamente il trainer ha deciso che tipo di schieramento adottare, quali giocatori far partire dall’inizio. Per la verità, nel corso della conferenza stampa di presentazione, Gorgone, come al solito, non è sceso nei dettagli, specificando, però, che Yeboah sta bene. "Il ragazzo – ha detto il traienr – ha avuto un problema di stomaco che, però, ha superato e, pertanto, è a disposizione". Dunque sarà ancora il giovane attaccante ghanese a dare l’assalto al fortino sardo. Poi Gorgone è passato ad analizzare la partita contro i bianchi di Gaburro.

"Mi aspetto un avversario deciso a fare il risultato, che giocherà in un certo modo, badando al sodo – ha aggiunto il trainer – : bisognerà avere pazienza, concentrazione e una determinazione feroce. Ovviamente è una partita importantissima, vale tre punti come le altre, ma tutti sappiamo benissimo quanto conta per il rush finale. Proprio per questo motivo mi aspetto una prestazione all’altezza da parte dei ragazzi, accompagnata dalla conquista della vittoria, perché, in questo momento, contano solo i punti. Dobbiamo rimanere in partita assolutamente, sempre, perché, come abbiamo visto anche a Pontedera, in pochi minuti, può cambiare tutto".

Da ricordare che, al termine della "regular season", mancano, con quella di oggi, appena otto gare, di cui quattro in casa (Olbia, Cesena, Arezzo, Carrarese)e quattro in trasferta (Entella, Vis Pesaro, Fermana, Ancona).

Chiusura sulla situazione squadra, alla luce delle squalifiche di Quirini e Tumbarello. "Sto valutando un paio di soluzioni. Oltretutto – ha spiegato il tecnico – devo valutare a fondo le condizioni di Fazzi che ha accusato un problema muscolare".

Poi un omaggio. "Ci tengo – ha detto Gorgone – a fare le condoglianze personalmente e a nome di tutta la squadra alla famiglia di Beppe Lorenzini. Me lo ricordo benissimo quando giocavo nella Lucchese ed era una persona eccezionale. Ci dispiace molto".

Ricordiamo che, prima dell’inizio del match contro i sardi degli "ex" Bianchimano e Nanni, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare proprio Beppe Lorenzini, uno dei tifosi storici della Lucchese, benvoluti da tutti. Per quanto riguarda la formazione, possiamo soltanto avanzare questa soluzione: Chiorra; Sabbione, Tiritiello, Benassai, Visconti; Astrologo, Gucher, Cangianiello; Rizzo Pinna, Yeboah, Disanto. Il via alle 14. Arbitra Gigliotti di Cosenza.

Emiliano Pellegrini