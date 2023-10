Lucchese: momento di passione. Bulgarella, se ci sei batti un colpo

Questo è il momento in cui il presidente Andrea Bulgarella deve riprendere in mano la situazione, prima che la stessa possa sfuggirgli. Venga a Lucca, chiami a raccolta tutti i suoi più stretti collaboratori per capire il perché la squadra ha smarrito la strada maestra, perdendo molte delle certezze, specialmente in difesa, che, invece, c’erano prima della trasferta di Sassari (sorprendente la decisione di Gorgone, contro il Pontedera, di schierare la difesa a tre con il solo Tiritiello a fare da argine davanti a Chiorra). Dando l’impressione di essere in balìa degli eventi.

Ci pare giusto, insomma, che il presidente, che ha dato ampio spazio di manovra ai suoi collaboratori, ognuno nel proprio ambito, oltre ad essere preoccupato e insoddisfatto della piega che ha preso il campionato della Lucchese, voglia sapere come stiano le cose, prima di prendere qualsiasi decisione. I tifosi, che hanno dimostrato, con i fatti (leggi il record degli abbonamenti e le presenze allo stadio mai così numerose come nel recente passato) di avere fiducia solo nel presidente Bulgarella e nel progetto a medio termine pronunciato dalla società all’inizio della stagione, oggi si aspettano che il numero uno rossonero faccia conoscere il suo pensiero.

E’ sufficiente che lo faccia attraverso un comunicato ufficiale, in modo da diradare eventuali nubi minacciose che possono essersi addensate sul cielo del "Porta Elisa", al termine della brutta sconfitta di domenica contro il Pontedera. Oggi la classifica dei rossoneri parla chiaro: la squadra è scivolata nella pancia del plotone, ma con il rischio concreto di essere risucchiata ancora di più verso il basso, dal momento che, ieri sera, si sono giocate altre quattro partite (quella tra Sestri e Rimini è stata rinviata per il maltempo).

Ma il campionato è ancora molto lungo e, se la Lucchese non sarà da quarto o quinto posto finale, come qualche dirigente aveva preconizzato, non è nemmeno da vivacchiare in una zona "neutra" della classifica.

Il tempo per rimettersi in carreggiata c’è, ma è, tuttavia, indispensabile che il trainer rimetta gli uomini al loro posto, ora che stanno rientrando tutti (contro i granata mancava, di fatto, il solo Benassai) e che, in definitiva, la squadra torni a giocare come sa, senza essere condizionata dal raggiungimento di una posizione di classifica oggettivamente fuori portata, data la reale composizione dell’organico. Torni a giocare con quell’entusiasmo e quella spensieratezza che ne avevano contraddistinto l’inizio della stagione.

La Lucchese deve trovare la forza di dare un calcio a questo periodo, anche perché, dopo la trasferta ad Olbia, diciamo abbordabile, ci sarà la gara di coppa a Ferrara; quindi, in rapida successione, due impegni molto delicati, come il match casalingo contro l’Entella, rientrata a tutti gli effetti in zona play-off e la trasferta di Cesena. Ecco perché diventa quasi fondamentale il match di Olbia. Ma piove sul bagnato: gli esami strumentali hanno confermato una lesione di primo grado alla coscia destra per Visconti, ko a Rimini. Dovrà stare fuori alcune settimane.

Emiliano Pellegrini