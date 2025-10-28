Lucchese - Oggi l’anticipo con la Sestese. Pirozzi: "Evitare gli errori di San Giuliano"

Oggi c’è la Sestese che, bella riposata, cercherà di rimpinguare una classifica un po’ anemica. Prima di parlare del match contro i fiorentini, Pirozzi ha dato uno sguardo al finalino convulso di San Giuliano. "Abbiamo chiuso un match ben giocato da parte della squadra – ha detto – con in campo due ragazzi del 2007, un 2006, un 2005, con i soli Pupeschi e Picchi sotto il 2000. Logico che una squadra giovane possa non essere scaltra in certi frangenti. Non voglio più parlare di certe situazioni per non creare alibi, ma sul rigore assegnato al San Giuliano, l’arbitro era coperto e non può aver visto, mentre mi era sembrato più evidente l’intervento ai danni di Ragghianti nella loro area di rigore".

"Con la Sestese – ha aggounto – ci aspetta una partita non facile. Ha lo stesso organico e lo stesso allenatore che ha disputato lo scorso anno i play-off nazionali, perdendo in finale contro il Sansepolcro. Come noi è ai quarti di finale della Coppa Italia e questo deve farci pensare ad un avversario da rispettare. Ha un team molto giovane, ma i loro juniores, cioè i nati nel 2007, hanno vinto lo scorso anno il titolo nazionale. Detto questo, sgombrando il terreno dal fatto che la Sestese ha 6 punti in classifica e che ha già osservato il proprio turno di riposo, noi cercheremo di fare la nostra partita, stando attenti alle loro ripartenze e non avendo fretta".

Poi ha fatto il punto sulla squadra. "Abbiamo – ha detto il trainer – qualche acciaccato come Picchi. Se non sarà al top, giocherà un altro al suo posto, mentre Santeramo è ok. Sabato l’ho tolto per precauzione, sapendo anche che Rotondo è molto affidabile. Non dobbiamo dimenticare che siamo ripartiti facendo un miracolo, con una società straordinaria ed un direttore che ha lavorato benissimo. Il campionato non si vince perché ci chiamiamo Lucchese; comunque io, personalmente, non sento questa pressione. Sabato abbiamo sbagliato solo all’ultimo minuto; nessuno della panchina dovrà, d’ora in poi, farsi cacciare. Quel caos ha fatto perdere due-tre minuti in cui abbiamo staccato la spina e non siamo rimasti alti come avevo chiesto".

"La società – ha concluso Pirozzi – , se ci sarà da ritoccare l’organico, lo farà, senza spese folli. Da domani sarà fatto un intervento sul terreno del “Porta Elisa” che lo renderà al livello che la città merita". I probabili undici: Milan; Venanzi, Pupeschi, Santeramo, Lorenzini; Bartolotta, Picchi, Palo; Caggianese, Piazze, Riad. Arbitra Danesi di Pistoia; il via alle 14,30.

Emiliano Pellegrini